Erster Todesfall durch Affenpocken in Asien bestätigt

Auch in Indien ist am Wochenende ein Todesfall eines mit Affenpocken erkrankten Patienten bestätigt worden. Zuvor starben auch in Spanien zwei Männer an der Krankheit. In Deutschland wurden bislang 2667 Fälle bestätigt. Das RKI schätzt das Gesundheitsrisiko für die Bevölkerung allgemein als „gering“ ein.