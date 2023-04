Cyber-Angriff auf Landesportal von prorussischen Hackern

Kostenfrei bis 19:00 Uhr lesen

Ein Jahr Verkehrsversuch

Neuer Streit um alte Schwentinebrücke in Kiel

Kann der auf ein Jahr angelegte Verkehrsversuch auf der alten Schwentinebrücke in Kiel nach einem Jahr beendet werden? Darüber streiten Kommunalpolitik und Stadtverwaltung in Kiel. CDU, FDP und SSW fordern, die Brücke für Autos wieder freizugeben. Die SPD will sich Zeit lassen. Die Verwaltung auch.