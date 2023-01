﻿Vom Bisam bis zum Waschbär: Diese invasiven Arten gibt es in Schleswig-Holstein

Nutrias in Haffkrug, Nandus am Ratzeburger See: Längst teilen die Schleswig-Holsteiner ihre Heimat nicht mehr nur mit Robbe, Möwe und Co. Wir geben einen Überblick über neue Tiere, Pflanzen und Pilze.

Erwischt: Über 800 ortsfremde Tier-, Pflanzen- und Pilzarten sind in Deutschland auf dem Vormarsch – selten so gut sichtbar wie dieser Waschbär.

Schleswig-Holstein. Die Fachwelt nennt sie „Neobiota“ (griechisch für „neues Leben“). Neuankömmlinge in einer Welt, in der sie von Natur aus nicht vorkommen. Deutschlandweit sind rund 800 dieser Arten amtlich bestätigt. Davon gelten 10 Prozent umgangssprachlich als „invasive Arten“: als Lebewesen, deren Ausbreitung den vorherrschenden Lebensraum beeinträchtigt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der folgenden Auswahl finden sich Tiere, Pflanzen und Pilze, die in den letzten 100 Jahren nach Schleswig-Holstein gekommen sind oder deren Einzug kurz bevorsteht. Einige von ihnen sind für ihre rapide Ausbreitung bekannt. Andere nützen sogar den norddeutschen Biotopen, in denen sie Fuß, Pfote oder Wurzel fassen.

„Latinos im Pelz“: Die Nutria

Ob in Ratzeburg, Haffkrug oder Mölln: Über die Jahre werden immer wieder Nutrias gesichtet, biberähnliche Pelztiere, die ursprünglich aus Südamerika stammen. Bereits 1867 sollen sie über den Handel nach Europa gebracht worden und einige Exemplare aus Pelzfarmen entflohen sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

"In den letzten gut zehn Jahren haben sie sich bei uns enorm ausgebreitet", sagt Carsten Pusch, stellvertretender Vorsitzender des Naturschutzbundes (Nabu) Schleswig-Holstein. Am Sehlendorfer Binnensee im Kreis Plön seien sie zuerst aufgefallen. Mittlerweile sind sie vielerorts anzutreffen. Am Rosensee bei Schwentinental und jüngst in Haffkrug sogar in "fast reinweißen Farbschlägen", sagt Pusch.

Biberähnliche Sumpfbewohner: Die südamerikanischen Nutrias sind rund 65 Zentimeter groß und haben einen runden Schwanz. © Quelle: Carsten Pusch/Nabu SH/hfr

In die Kritik geraten die Tiere deshalb, weil sie Fraßschäden an Ufern und Deichen anrichten, die Unterwasservegetation und heimische Muschelarten bedrohen. Für den Menschen sind sie nicht gefährlich. Jäger in Basthorst empfahlen sie 2019 sogar als Grillfleisch.

Von wegen Ratte: Der Bisam

Auch der Bisam hat sich in Schleswig-Holstein etabliert. Nicht selten werden Nutria und Bisam verwechselt. Dabei kommen Nutrias aus Südamerika und sind mit Meerschweinchen verwandt, während Bisams aus Nordamerika stammen und zur Familie der Wühlmäuse gehören. Daher ist auch die Bezeichnung „Bisamratte“ irreführend.

Kleine Wühler: Der nordamerikanische Bisam ist etwa 35 Zentimeter groß und hat einen zusammengedrückten Schwanz. © Quelle: Thomas Warnack/dpa

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Um Schäden zum Beispiel an Deichen zu reduzieren, werden die Nager in Schleswig-Holstein gejagt. Seit 1951 schwankten die maximalen jährlichen Fangzahlen zwischen etwa 20.000 und 40.000 Tieren, wie die Landesregierung auf Anfrage eines AFD-Abgeordneten mitteilte.

Hirsch im Kleinformat: Das Muntjak

In Schottland, England, Belgien und den Niederlanden ist es bereits heimisch: das Chinesische Muntjak. Die EU warnt vor dem rund einen halben Meter kleinen Zwerghirsch, der im hiesigen Lebensraum gravierende Schäden anrichten könne.

Auch erwachsen klein wie Bambi: Die Chinesischen Muntjaks gehören zu den Zwerghirschen und sind hierzulande noch äußerst selten. © Quelle: Holger Hollemann/dpa

In Deutschland ist er noch nicht weit verbreitet und damit dies auch so bleibt, sind die wenigen Exemplare, die es in Schleswig-Holstein gibt, seit 2021 auch zum Abschuss freigegeben. Gesichtet wurde der Pflanzenfresser bisher in Neustadt und Kosel bei Eckernförde.

Tierischer Schlingel: Der Waschbär

Ein alter Bekannter ist dagegen der Waschbär. Wie Nutria und Bisam wurde der Nordamerikaner auf europäischen Pelzfarmen gehalten, aus denen manche Exemplare ausbüxen konnten. In Schleswig-Holstein wurde der erste Waschbär 1956 bei Preetz entdeckt. Mittlerweile ist er in allen Landesteilen vertreten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Putziger Plagegeist: Der erste Schleswig-Holsteiner Waschbär wurde 1956 in Preetz gesichtet. © Quelle: Carsten Pusch/Nabu SH/hfr

Da er gerne Vogelnester plündert und Dachstühle verwüstet, hält sich seine Beliebtheit mancherorts in Grenzen. 2022 sorgte er vor allem in Bad Schwartau für Aufsehen. Der Naturschutzbund Schleswig-Holstein gibt jedoch Entwarnung. "Entgegen ersten Befürchtungen auch in Naturschutzkreisen, besteht nach allen bisherigen Erfahrungen kein Grund zur Panik", sagt Nabu-Vizelandeschef Pusch. Der Waschbär habe sich gut in unsere Natur integriert und schädige auch keine anderen Arten nachhaltig.

Invasive Arten vermeiden: Das empfiehlt der Nabu Der Großteil hinzugezogener Arten richtet keinen großen Schaden in der Umwelt an. Vor allem fremde Pflanzen füllen oftmals Nischen, die durch menschliche Eingriffe entstanden sind und ergänzen das heimische Nahrungsangebot. Generell gilt es jedoch, die Einschleppung zu vermeiden. Und hier könne jeder einzelne etwas tun, sagt der stellvertretende Nabu-Landesvorsitzende Carsten Pusch. „Gartenabfälle mit Sämereien, Trieben oder Wurzelstücken dürfen nicht irgendwo in der Landschaft entsorgt werden.“ Genauso wenig dürfen mitgebrachte Früchte oder Pflanzen in der Natur angepflanzt werden. „Zu groß für das heimische Aquarium gewordene, exotische Fische, dürfen nicht im nächsten Gewässer ausgesetzt werden.“ Gleiches gilt für Eidechsen, Schlangen oder Schildkröten. Oft beginnt das Problem im ganz Kleinen, daher gilt: „Nach Fernreisen sollten man nach der Rückkehr seine Kleidung sorgfältig von anhaftenden Erdpartikeln säubern.“ Erst dann dürfe man wieder zuhause in die Landschaft ziehen.

Ostflüchtling mit Pfoten: Der Marderhund

Auch der Marderhund ist gekommen, um zu bleiben. Sein Äußeres erinnert an eine Mischung aus Hund und Waschbär, mit dem der ursprüngliche Ostasiate nicht verwandt ist. In Japan wird er als "Tanuki" verehrt, ein gewitztes Fabelwesen, das oft mit Teekesseln und überdimensioniertem Hodensack dargestellt wird.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Viel Pelz, wenig Bein: Anders als beim Waschbären, ist die dunkle Gesichtsmaske des Marderhundes in der Mitte geteilt. © Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Ende der 1920er Jahre wurde der Marderhund in der westlichen Sowjetunion, auch in der Ukraine, ausgesetzt, um ihn für die Pelzindustrie zu jagen. Von dort trat er seinen Siegeszug gen Westen an. 1974 wurde bei Eiderstedt das erste Tier in Schleswig-Holstein gesichtet, beziehungsweise überfahren. Seitdem nimmt die Population trotz Jagderlaubnis zu. Laut Nabu seien durch den Allesfresser keine größeren Schäden im norddeutschen Lebensraum bekannt.

Dr. Heinz Klöser (BUND): „Wir neigen zu einem biologischen Fremdenhass. Wir verurteilen Waschbären und Minke für Verhaltensweisen, die wir beim Fuchs dulden.“ © Quelle: Holger Marohn

Stichfest: Asiatische Hornisse

„Ein ökologischer Schaden ist nicht bekannt, aber die asiatische Hornisse kann sehr schmerzhaft stechen“, sagt Dr. Heinz Klöser vom Bundesarbeitskreis Naturschutz beim Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND). Sie wurde 2019 in Hamburg gesichtet und wird wohl noch weiter gen Norden wandern. Besorgniserregend sei das nicht, findet Klöser. Schließlich sei sie unserer heimischen Hornisse unterlegen.

Ungebetene Gäste: Nach Angaben des Landes Schleswig-Holstein deutet derzeit nichts darauf hin, dass die Asiatische Hornisse eine Gefahr für Insekten oder Menschen darstellt. © Quelle: Axel Heimken/dpa

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tropische Grüße: Tigermücke und Hyalommazecke

Auch die Tigermücke ist noch nicht im nördlichsten Bundesland zuhause. Aufgrund des Klimawandels ist das aber nur eine Frage der Zeit. In der Öffentlichkeit regte sie für Aufsehen, da sie tropische Krankheiten übertragen könne. "Das kann sie auch", sagt Klöser. Allerdings nur in den Tropen.

Gestreifter Sauger: Die Tigermücke ist nur so gefährlich wie die Krankheiten, die sie vorfindet und verbreiten kann. © Quelle: James Gathany/CDC/dpa

Wenn die Mücke nicht als Einzelexemplar direkt aus den Tropen eingeschleppt wird, trage sie auch den Erreger nicht in sich. Mücken könnten hierzulande nur die Krankheiten übertragen, die es hierzulande auch gibt.

Das eigentliche Problem: „Aufgrund des Klimawandels werden derlei Krankheiten wahrscheinlicher“, sagt der BUND-Experte. Und wenn die hier sind, würden auch unsere heimischen Mücken sie übertragen. Das gleiche gelte für die Hyalommazecke, die 2019 auf einem Pferdehof nahe Westensee nachgewiesen wurde.

Gefürchtetes Multitalent: Die Hyalommazecke ist dreimal so groß wie heimischen Zecken, kann zehn Meter weit sehen und ihre Beute auf hundert Meter verfolgen. © Quelle: Fabian Sommer/dpa

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Beliebter Meisenschmaus: Rosskastanien-Miniermotte

Vor der letzten Eiszeit ist die Rosskastanie bereits in unseren Breiten heimisch gewesen. Dann verschwand sie und überlebte nur auf dem Balkan. Von dort importiert, wurde sie von Gärtnern im 18. Jahrhundert wieder angepflanzt. Sie breitete sich aus und mit ihr: die Rosskastanien-Miniermotte.

Wenn dieser Kleinschmetterling sich an seiner Leibspeise bedient, übersähen kreidebleiche Flecken die Blätter, an denen sich der Mottennachwuchs entpuppt. Das hemme zwar das Wachstum des Baumes, schädige ihn aber nicht nachhaltig, sind sich BUND und Nabu einig.

Nur ästhetisch zweifelhaft: Durch den Mottenbefall der Rosskastanie wird der Baum selbst nicht beschädigt. © Quelle: Carsten Pusch/Nabu SH/hfr

Vielmehr komme die Mottenart sogar der heimischen Vogelwelt zugute: „Für Kohl- und Blaumeisen sind die Larven eine wichtige Nahrungsquelle zur Zeit der Jungenaufzucht geworden“, sagt Klöser.

Carsten Pusch, (Nabu SH) nebst nordamerikanischem Kamberkrebs: „Oft bekommt man diese Einwanderungen gar nicht mit, sie sind meist unkritisch oder die Arten finden eine noch nicht besetzte Nische in unserem Ökosystem.“ © Quelle: Carsten Pusch/Nabu SH/hfr

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Paarungsfreudiger Grenzgänger: Nandu

Der Nandu sei ein "wirklicher Vollexot", sagt Klöser. Ökologisch sei der Laufvogel, der 1999 aus einem Gehege in Groß Grönau entwischt sei, völlig unbedenklich. So bediene sich der erwiesene Pflanzenfresser auch nicht bei Eidechsen oder anderen heimischen Tieren. Nur in der Landwirtschaft sei er ungern gesehen, denn das südamerikanische Federvieh hat eine verhängnisvolle Vorliebe: frischen Raps.

Laufvogel mit Rapsgelüsten: Bei Utecht in der Nähe des Ratzeburger Sees wird regelmäßig Jagd auf die vermehrungsfreudigen Nandus gemacht. © Quelle: Jens Büttner/dpa

„Einige Jahre nach dem Ausbruch wurden die Tiere an der mecklenburgischen Grenze entdeckt, dort gab es zeitweise um die 600 Tiere“, berichtet Klöser. Die standorttreuen Tiere befinden sich vor allem am Ostufer des Ratzeburger Sees und dem dortigen Hinterland.

Lesen Sie auch

Zuhause bedroht: Mandarinente und Wollhandkrabbe

Glänzendes, orangefarbenes Gefieder, kastanienbrauner Backenbart: Die Mandarinente stammt vermutlich aus China und hat sich auch in Teilen Nordeuropas niedergelassen. Zum Beispiel schwimmt das farbenreiche Tier auf dem Kellersee bei Malente. Schaden richten sie keine an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hübscher Erpel: Die asiatische Mandarinente kam als Ziervogel in Gefangenschaft nach Europa und besticht durch Farbpracht und Glanz. © Quelle: Arne Dedert/dpa

In Großbritannien sind sie besonders verbreitet und gelten dort als sehr wertvoll. Der Grund: In ihrer chinesischen Heimat ist die Mandarinente vom Aussterben bedroht. Ein Schicksal, dass sie mit der Wollhandkrabbe teilt.

Das bis zu 30 Zentimeter breite Panzertier wurde 1912 zuerst in Deutschland nachgewiesen. Mittlerweile ist sie vor allem in der Nordsee weitverbreitet, während ihre Bestände in China stark zurückgegangen sind. „Findige Fischer waren dazu übergegangen, sie zurück nach China zu exportieren, wo sie als Delikatesse gilt“, sagt Klöser. Derzeit sei diese Nutzung verboten.

Obacht: Eine junge chinesische Wollhandkrabbe überquert eine Straße auf dem Weg in die Nordsee. © Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mediterraner Gärtnerschreck: Die Spanische Wegschnecke

Nicht alle Tiere werden unbewusst eingeschleppt oder brechen aus Pelzfarmen und Gehegen aus. Bei der Spanischen Wegschnecke dachte man lange, sie sei beim Gemüsetransport mit nach Deutschland gelangt. Mittlerweile ist einigermaßen klar, die Spanische Wegschnecke kommt in Wahrheit aus Südfrankreich und ist ganz von alleine gen Norden gekrochen.

Hierzulande ist die Rote Wegschnecke heimisch, die der Laie kaum vom südlichen Verwandten unterscheiden kann. Der Hauptgrund: Mittlerweile hätten sich Hybridarten herausgebildet, die die Winterfestigkeit der nördlichen mit der Dürrefestigkeit der südlichen Nacktschnecke verbindet. „Eine Allroundschnecke“, sagt Klöser.

Wer bin ich: Die Spanische Wegschnecke hat mit der heimischen Roten Wegschnecke Hybride gebildet – um wen es sich genau handelt, zeigt oft nur eine genaue Untersuchung. © Quelle: Sarah Denker/hfr

Aufgrund des dicken Schleims rühren auch natürliche Fressfeinde wie Igel das Weichtier nur an, wenn sie keine andere Nahrung finden. „Sie rubbeln dann die Schnecke so lange im Gras, bis sie ihren Schleim verliert“, erklärt der BUND-Experte.

Nachts am Meer: Die Gefleckte Weinbergschnecke

Hilfe findet der Gärtner bei Indischen Laufenten und den Weinbergschnecken, die unter Naturschutz stehen. Denn die Gelege der Nacktschnecken stehen auf ihrer Nahrungsliste. Anders ist es bei ihrer kleineren Verwandten, der "Gefleckten Weinbergschnecke". Der mediterrane Molluske ist ein meist nachtaktiver Vegetarier, der zuerst Ende der 1960er Jahre bei Heiligenhafen gesichtet wurde und sich seitdem entlang der Ostsee ausbreitet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gemusterter Bonscher: Wie die heimischen Verwandten sind Gefleckte Weinbergschnecken – hier ein Jungtier – Zwitterwesen, die sich bei der Paarung mit „Liebespfeilen“ aus Kalk beschießen. © Quelle: Sarah Denker/hfr

Verschleppt und verschwommen: Blaubandbärbling und Schwarzmundgrundel

Auch unterhalb der Wasseroberfläche erhält die norddeutsche Artenvielfalt Zuwachs. Der kleine Blaubandbärbling ist zum Beispiel als Mückenjäger beliebt. Möglicherweise wurde der weitverbreitete asiatische Süßwasserfisch von Aquarianern ausgesetzt, möglicherweise durch Handel eingeführt.

Etwas größer ist die Schwarzmundgrundel, die ursprünglich aus dem Schwarzen und Asowschen Meer stammt. Als blinder Passagier gelangte sie in den Neunzigerjahren in die Ostsee. Mittlerweile sind sie auch im Nord-Ostsee-Kanal anzutreffen. Raubfischen wie Hecht und Zander kommt das zugute.

Beliebt bei Hecht und Zander: Die Schwarzmund-Grundel, ursprünglich aus dem Schwarzen Meer, ist seit den 1990er Jahren in der Ostsee und deutschen Flüssen anzutreffen. © Quelle: Mona Contzen/dpa

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lange nicht gesehen: Störe in Norddeutschland

"Wer Naturschutz für eine Luxusangelegenheit hält, verkennt oft, dass die Zerstörung unserer Umwelt bereits ganze Industrien verschwinden ließ", sagt Heinz Klöser vom BUND. Die Störfischerei an der Ostsee sei so ein Fall. Durch Verunreinigung und Verbauung der Gewässer wurden die einst heimischen und bis zu vier Meter langen Atlantischen Störe ausgerottet.

Hilfe kommt aus Russland. Der rund halb so lange Sibirische Stör wurde in den vergangenen Jahrzehnten vermehrt in der Elbe gesichtet. Derzeit – so berichtet Klöser – sei eine gezielte Aussetzung der „Ersatzart“ in dem Fluss geplant.

Totes Gewerbe: Travemünder Fischer präsentieren 1955 einen gefangenen Stör – in Norddeutschland werden die zwischenzeitig ausgerotteten Tiere wieder angesiedelt. © Quelle: Hans Kripgans

Überall sprießt es: Neue Pflanzen braucht das Land

Weniger publikumswirksam aber umso umfangreicher ist die Zahl neuer Pflanzenarten, genannt „Neophyten“. Wie bereits bei der Rosskastanie erwähnt, erfüllen sie oft wichtige Funktionen. Infolge des Klimawandels blüht die heimische Pflanzenwelt früher, hört dadurch aber auch früher damit auf. Zu früh für die heimischen Insekten, die sich dann über spätblühende Neuzugänge freuen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Kupferfelsenbirne bietet Vögeln eine gute Nahrungsbasis. Der Riesenbärenklau dient Bienenarten als Nahrungsquelle und ist deshalb, wie Klöser berichtet, von Imkern als Spättracht-Pflanze in der Landschaft verbreitet worden. Für Hummeln ist das Drüsige Springkraut die meistbesuchte Blütenpflanze im August und spielt auch für pflanzenfressende Insekten eine große Rolle.

Erhabener Wildwuchs: Der Riesenbärenklau – auch Herkuleskraut genannt – stammt ursprünglich aus dem Kaukasus und birgt erhebliches gesundheitliches Risiko. © Quelle: Frank Molter/dpa

Das ändert nichts daran, dass einige Pflanzen ein gesundheitliches Risiko darstellen. Vor allem die Nesseln des hochgiftigen Bärenklaus sind unbedingt zu meiden. Meistens würden sich die Neophyten aber nicht wesentlich von heimischen Pflanzenarten unterscheiden, so Klöser. Und generell zeige sich, dass invasive Pflanzen immer dort invasiv blieben, wo man sie am meisten bekämpfe. In Wäldern, jenseits der kulturellen Nutzung, seien sie sehr selten.

Schwierige Sporen: Problematische Pilze

Ernster sei die Lage bei eingeschleppten Pilzen. Auch hier gibt es harmlose Exoten: Zum Beispiel den australischen Tintenfischpilz, ein nach Aas riechender Bodenbewohner, der 2019 einem Sammler nahe Trittau aufgefallen ist. Andere Fungi richten jedoch verheerenden Schaden an.

Sowohl die Esche als auch die Ulme sind in Schleswig-Holstein bedroht, da Mikropilze ihren Nachwuchs befallen. Bei den Pilzen handelt es sich um Überlebenskünstler, die der Mensch in eigentlich toter Materie, nämlich Furnierholz, aus Asien eingeschleppt hat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Jungtrieb im Blick: Insbesondere junge Eschen sind von einem eingeschleppten Pilz befallen, der den Baum in Norddeutschland stark bedroht. © Quelle: Jens Büttner/dpa

Einzig die Flatterulme sei immun, sagt Heinz Klöser. Ganz gleich ob es um das Waldsterben in Patagonien, Australien oder um die Kastanien in Amerika geht – meistens sei das Einschleppen von Pilzen daran Schuld. Die Eschen in seinem Garten nahe Mölln seien noch gesund, erklärt der 67-Jährige. Er hofft, dass es so bleibt.

Von Timm Lewerenz