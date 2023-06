Schon jetzt sind die Grundwasserspiegel in vielen Regionen Niedersachsens niedrig. Und angesichts der Klimakrise werden lange Dürre-Perioden in Zukunft zunehmen. Wie geht die Landespolitik mit der Herausforderung um?

Hannover. Trotz der starken Regenfälle ist es in weiten Teilen Niedersachsen noch immer zu trocken. Und angesichts der Klimakrise ist bereits jetzt klar, dass die Dürreperioden in Zukunft weiter zunehmen werden. Der Grundwasserspiegel ist in vielen niedersächsischen Regionen alarmierend niedrig.