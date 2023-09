﻿Erster Toter nach Vibrionen-Infektion in MV: Urlauber (74) stirbt nach Bad in Ostsee

Rostock. Tod nach dem Bad in der Ostsee: Ein 74 Jahre alter Urlauber ist der erste Vibrionen-Tote des Jahres in MV. Der Mann hatte sich beim Schwimmen im Meer mit den Bakterien infiziert, erlag wenige Tage später in seiner Heimat einer schweren Infektion mit den Bakterien. Das gab das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock jetzt bekannt.

Das Landesamt für Gesundheit warnt: Obwohl die Wassertemperaturen langsam sinken, sind die Bakterien nicht verschwunden. „Sie vermehren sich nicht mehr massenhaft, sie sind aber immer noch da“, erklärt Lagus-Sprecherin Anja Neutzling.

Schon vier Infektionen im Jahr 2023

Insgesamt wurden nach OZ-Informationen in diesem Jahr bereits vier Infektionen mit den Meeresbakterien in MV gemeldet. Allein zwei davon in den vergangenen Tagen. Seit 2003 sind in MV elf Menschen an Vibrionen gestorben, 88 Menschen haben sich in den vergangenen 20 Jahren infiziert. Alle Infizierten, die den Bakterien zum Opfer fielen, waren nach Angaben des Lagus vorerkrankt und/oder chronisch krank.

Das gilt auch für den aktuellen Fall des 74-Jährigen: „Der Verstorbene hatte offene Wunden und war chronisch krank“, so Neutzling. Woher genau der Mann stammt, sagt das Landesamt nicht. Auch nicht, wo genau er sich beim Baden infiziert hat. Nur so viel: „Die Infektion erfolgte im September.“

Vibrionen an der gesamten Ostseeküste verbreitet

Denn obwohl die Temperaturen an Land und im Wasser langsam sinken, bleibe die Gefahr durch Vibrionen bestehen: Nach Angaben des Lagus vermehren sich die Bakterien, die sowohl im Salz- als auch im Süßwasser vorkommen, ab 18 Grad Wassertemperatur massenhaft. Doch bei Temperaturen unter 18 Grad können sie überleben. „Die Vibrionen sind immer noch da“, so Neutzling.

An insgesamt sieben Stellen im Land ermittelt das Lagus alle 14 Tage, ob Vibrionen im Wasser sind und in welcher Konzentration. „Wir gehen davon aus, dass die Bakterien an der gesamten Küste verbreitet sind.“ Sobald an einer Messstelle Vibrionen nachgewiesen werden, sei davon auszugehen, dass sie überall auftauchen. 2022 wurden insgesamt zehn Infektionen in MV gemeldet, 2021 nur sechs.

Expertenrat: „Nicht mit offenen Wunden baden“

Das Landesamt erneuerte am Dienstag seine Warnung: Menschen mit offenen Wunden sollten weiterhin das Bad in der Ostsee meiden. „Erkrankungsgefahr besteht im Wesentlichen für Personen mit bestimmten Risiken wie chronischen Grundleiden oder bestehender Immunschwäche sowie Personen höheren Alters“, so Neutzling.

