Fall Högel: Hinterbliebene scheitert mit Rentenforderung vor Gericht

Auf X (ehemals Twitter) tobt eine Diskussion um ein Video der Prügelei in der Sandstraße in Lübeck am vergangenen Freitag (15. September). Zuvor hat die Polizei vor der Verbreitung der Aufnahme gewarnt. „Es könnten dadurch Straftatbestände erfüllt werden“, heißt es in einer Mitteilung. Juristen bewerten den Fall anders.