﻿Misshandlungen in Kitas: Wie Polizei, Staatsanwaltschaft und Kreis ermitteln

Auf Fehmarn soll in der Kita Gänsewiese eine Erzieherin Kinder misshandelt haben, die Ermittlungen laufen. In den Vorjahren gab es in Ostholstein weitere Verdachtsfälle. Wie dann vorgegangen wird.

Ostholstein. Kita-Kinder zum Essen gezwungen, Unter-Dreijährige an Stühlen festgebunden, Schläge als Bestrafung oder Beschimpfungen durch Mitarbeiter: Fälle wie diese sorgen für Aufsehen. Vor wenigen Wochen geriet auch der Kreis Ostholstein deshalb in die Schlagzeilen. In der Kita Gänsewiese, eine Einrichtung der evangelisch-lutherischen Kirche auf Fehmarn, soll eine Erzieherin Kinder misshandelt haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts der Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht sowie der Freiheitsberaubung und der Misshandlung von Schutzbefohlenen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das sagt der Oberstaatsanwalt zur Kita Gänsewiese

Oberstaatsanwalt Jens Buscher betont, „dass eine umfassende und endgültige Bewertung des Sachverhalts unter allen rechtlichen Gesichtspunkten durch die Staatsanwaltschaft erst nach Abschluss der Ermittlungen möglich sein wird.“ Die Ermittlungen würden derzeit noch andauern, weshalb er keine konkreten Angaben zu den Tatvorwürfen machen könne. Dennoch stellt sich die Frage, wie Polizei, Staatsanwaltschaft und der Kreis als Aufsichtsbehörde über die 134 Kindertageseinrichtungen sowie 122 Tagespflegepersonen (plus 13 Vertretungskräfte) vorgehen, wenn es den Verdacht einer Misshandlung gibt.

Der Kindergarten Gänsewiese in Petersdorf auf Fehmarn. © Quelle: Markus Billhardt

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Misshandlung in der Kita: Wie die Ermittler vorgehen

Zunächst einmal gilt laut Jens Buscher: „Bei Bekanntwerden entsprechender Vorwürfe prüft die Staatsanwaltschaft, ob der Anfangsverdacht einer verfolgbaren Straftat besteht. Sollte dies der Fall sein, wird durch die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Aufklärung des Sachverhalts erfolgt sodann regelmäßig durch die zuständigen Polizeidienststellen.“ Bei dieser Art von Straftaten sei in besonderem Maße darauf zu achten, die Behörden für Gefahrenabwehr – insbesondere Polizei und Jugendamt – rasch zu informieren, um nötigenfalls andauernde Gefährdungen zu unterbinden.

So viel sind Aussagen von Kindern wert

Jedoch gilt die Aufklärung von Verdachtsfällen in Kitas und Krippen als äußerst schwierig, insbesondere wenn keine älteren Zeugen vorhanden sind. Jens Buscher erläutert: „Grundsätzlich können auch sehr junge Kinder Angaben zu einem Sachverhalt machen. In der Regel wird es sich hierbei jedoch nicht um verlässliche Zeugenaussagen handeln. Die Äußerungen können dennoch in Zusammenhang mit weiteren Spuren als Beweismittel von Relevanz sein, müssen jedoch sehr sorgfältig geprüft werden.“

So viele Kitas gibt es in Ostholstein Im Kreis Ostholstein gibt es (Stand: 1. August 2022) genau 134 Kindertageseinrichtungen. Diese verfügen über 6880 Plätze. Hinzu kommen 527 Plätze bei Kindertagespflegepersonen. Von diesen gibt es 122. Zudem listet der Kreis 13 Vertretungskräfte auf.

Wer Kita-Kinder wie befragt

Ähnlich äußert sich Polizeisprecherin Claudia Struck: „Ob Kinder ,gute’ Zeugen sind, hängt häufig vom Entwicklungsstand und Reifegrad des Kindes ab und ist daher nicht an ein Alter gebunden.“ Die Vernehmung junger Zeugen erfolge durch Beamte, die entsprechend geschult und fortgebildet seien und in den Deliktsbereichen Misshandlungen/Missbräuche agieren könnten. Kinder würden dabei in einem besonders kindgerecht ausgestatteten Raum audiovisuell vernommen. „Vertrauenspersonen und auch die Eltern haben das Recht, bei der Befragung anwesend zu sein. Die Dauer der Befragung ist situativ zu betrachten und wird der Leistungsfähigkeit und dem emotionalen Zustand der Befragten angepasst“, führt Struck weiter aus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie genau die Ermittler in Zusammenhang mit dem Fall in der Kita Gänsewiese vorgehen, machen sie nicht öffentlich. Fest steht, dass eine Praktikantin die Ermittlungen ins Rollen brachte. Diese hatte sich an die Elternvertreterin der betroffenen Gruppe gewandt.

Misshandlung von Kindern: Warum die Zeit drängt

Erschwert werden die Ermittlungen laut Struck häufig, wenn die Vorfälle nicht zeitnah mitgeteilt werden und die Option besteht, dass Spuren verloren gegangen sind. „Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass durch interne Aufarbeitungsversuche potenzielle Zeugen beeinflusst werden und die eigenen durch fremde Wahrnehmungen vermischt oder überlagert werden“, erläutert die Polizeisprecherin. Wenn dann noch die vermeintlichen Täter namentlich nicht benannt werden könnten, würden Ermittlungen in Einrichtungen mit größeren Kindergruppen zur Herausforderung.

Lesen Sie auch

Weitere Fälle in Ostholstein

Laut Polizei gab es in den vergangenen Jahren (2021 bis 2023) keine weiteren Fälle im Kreis Ostholstein. Der Kreis teilt mit, dass die dort bekannt gewordenen Fälle sich im unteren einstelligen Bereich beziffern. „In jedem Fall konnte der Träger mit eigenen Mitteln die – mögliche – Gefährdung des Kindeswohls abstellen und dies nachvollziehbar belegen“, sagt Kreissprecher Thomas Jeck. Weitere Details nennt er nicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie Kitas in Ostholstein kontrolliert werden

Weiter stellt Jeck klar, dass Träger wie die Kirche für jede Kindertageseinrichtung eine – vom Kreis ausgestellte – Betriebserlaubnis benötigen und die Erteilung nur erfolge, wenn das Wohl der Kinder gewährleistet sei. Weiter müsse sichergestellt werden, dass die Rechte und das Wohl der Kinder stets gewahrt und entsprechende Konzepte vorliegen und angewandt werden. Auch sei eine Beschwerdemöglichkeit über eventuelles Fehlverhalten vorzuhalten. Eine Kontrolle der Kitas erfolge anlassbezogen. Dafür gibt es eine Vollzeitkraft. Sollte es einen Vorfall geben, würden die Betroffenen informiert. Es gebe jedoch generell keinen Anlass, die Öffentlichkeit zu informieren.