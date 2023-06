Großeinsatz der Polizei Kiel

Tötungsdelikt in Kiel: Frau (44) stirbt – 22-Jähriger soll Haftrichter vorgeführt werden

Eine Frau (44) wird am Dienstag tot in einem Kieler Einfamilienhaus in Gaarden-Süd gefunden. Der mutmaßliche Täter (22) hat sich zuvor selbst bei der Polizei gemeldet. Er soll am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt werden.