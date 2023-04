Fahndungserfolg

Geldtransporter in Lübeck überfallen: Polizei nimmt Tatverdächtige fest

Zwei Wochen nach dem Raubüberfall auf einen Geldtransporter in Lübeck konnten die Ermittler drei Tatverdächtige in Hamburg festnehmen. Weitere Details will die Polizei in einer Pressekonferenz am Nachmittag bekannt geben.