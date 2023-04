﻿Von Atomuhren bis zur Kultur: So vielfältig ist die Partnerschaft von Hannover und Braunschweig

Jenseits des Aprilscherzes

Nur ein Scherz: In einem Video hatten Hannovers OB Belit Onay (links) und Braunschweigs OB Thorsten Kornblum am 1. April eine Städtepartnerschaft verkündet.

Eine Städtepartnerschaft zwischen Hannover und Braunschweig? Diesen Scherz hatten sich die Oberbürgermeister beider Städte am 1. April erlaubt – und mit einem Video in den sozialen Medien einen Onlinehit erzielt. Doch die Idee ist gar mal nicht so absurd, denn es gibt bereits zahlreiche Kooperationen beider Kommunen.

