Hansa-Park: Tickets, Parken, Öffnungszeiten – so wird die Saison 2023

Bustour um den Großen Plöner See

Gemeinden geben Geld: „Seekieker“ startet in die Sommer-Saison

Der „Seekieker“ braucht eine Finanzspritze. Das private Busunternehmen fährt im Sommer Rundtouren um den Großen Plöner See. Es steigen aber weniger Gäste ein als erwartet. Die Gemeinden am See unterstützen jetzt das Projekt. Das muss man für diese Saison über den Busbetrieb wissen.