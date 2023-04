﻿80 Konzerte in sechs Jahren: Studentin Sarah aus Hannover folgt Helene Fischer auf Schritt und Tritt

Sängerin diese Woche in Leipzig

Die Studentin Sarah Reumschüssel ist seit ihrer Kindheit Fan von Helene Fischer. In dieser Woche wird sie drei der fünf Konzerte in Leipzig sehen. Sie erklärt, was sie an der Künstlerin fasziniert und warum sie sogar Thema ihrer Semester-Abschlussarbeit ist.

