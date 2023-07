Einsatz in Börnsen: 20-Jähriger sprengt sich mit „Polenböller“ zwei Finger ab

Börnsen. Ein 20-Jähriger hat sich in der Nacht zu Sonnabend in Börnsen versehentlich zwei Finger mit einem Böller abgesprengt. Wie das Landeskriminalamt (LKA) in Kiel auf Nachfrage mitteilt, ging der Notruf um 1.43 Uhr bei der Leitstelle ein. Die Polizeibeamten trafen vor Ort, am Birkenweg, auf den Rettungsdienst, der den Schwerverletzten bereits versorgte.

Es bestätigte sich, dass der 20-Jährige bei einer Explosion zwei Finger verloren hatte. Die Finger wurden auch nicht mehr gefunden. Eine Befragung des Mannes sei zu dem Zeitpunkt wegen seiner Verletzung nicht möglich gewesen. Ebenfalls vor Ort: zwei Bekannte des Verletzten. Sie hatten den Vorfall beobachtet und den Notruf abgesetzt, wie LKA-Pressesprecherin Carola Jeschke erklärt.

Böller explodierte in der Hand

Die Bekannten berichteten, sie hätten sich mit dem 20-Jährigen getroffen, der am Waldrand einen sogenannten „Polenböller“ sprengen wollte. Dabei handelte es sich laut Jeschke um illegale Pyrotechnik. Gemeinsam hätten die Männer außerdem Alkohol getrunken. Was für ein Sprengsatz genau im Einsatz war, hätten die zwei im Dunkeln nicht erkennen können. Sie hätten dann mit etwas Abstand beobachtet, wie der junge Mann den Böller zündete und dieser noch in der Hand explodierte. Die Detonation sei sehr stark gewesen.

Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen – denn Sprengstoffdelikte werden dort zentral bearbeitet. Zu den Wohnorten des Verletzten oder seiner Bekannten machte das LKA keine Angaben – „um die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen zu schützen“.

Verdacht auf Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz

Laut Jeschke ist noch nicht bekannt, um welche Art Sprengsatz es sich bei dem Böller gehandelt haben könnte. Anhand der Zeugenaussagen und der Wucht der Detonation sei aber davon auszugehen, dass es sich um illegale oder zumindest erlaubnispflichtige Pyrotechnik gehandelt hat. Den 20-Jährigen erwartet deshalb ein Verfahren, weil er vermutlich gegen das Sprengstoffgesetz verstoßen hat.

Das schleswig-holsteinische Landeskriminalamt warnt vor illegaler Pyrotechnik. Die Feuerwerkskörper enthielten in der Regel einen sogenannten Knallsatz, dessen Explosionsenergie mit der von gewerblichem Sprengstoff vergleichbar sei. Der Umgang mit illegaler Pyrotechnik könne Verletzungen wie Knalltraumata, Verbrennungen, Verlust von Gliedmaßen, Verätzungen, Atemnot oder Lungenschäden zur Folge haben.