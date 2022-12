﻿Das Inferno vor Rügen: Vor 30 Jahren sank die „Jan Heweliusz“ in der Ostsee

Das Unglück der „Jan Heweliusz“ am 14. Januar 1993 zählt zu den schlimmsten Nachkriegs-Schiffskatastrophen auf der Ostsee. Bis heute bleiben Rätsel um den Untergang, bei dem mindestens 55 Menschen gestorben sind. Die ehemalige Militärärztin Andrea Baranowski erinnert sich.

Stralsund. Dreißig Jahre ist es her – dreißig Jahre, in denen Andrea Baranowski die Bilder nicht loswurde: eine gekenterte Fähre, die kieloben in der Ostsee treibt. Als Spielball meterhoher Wellen. Orangefarbene Punkte, die sich beim Anflug mit dem Hubschrauber als Menschen entpuppen. Die um Hilfe flehen oder sich bereits bewegungslos im Rhythmus des aufgewühlten Wassers auf- und abwiegen. „Diese Bilder wird man nicht los“, sagt Baranowski (62) heute, wenn sie sich an den Untergang der polnischen Fähre „Jan Heweliusz“ am 14. Januar 1993 vor Rügen erinnert. Nie habe sie die Ostsee aufgewühlter erlebt als jenem Tag, als sie, damals Militärärztin im Marinestützpunkt Parow, das verunglückte Schiff anflog, um Menschen aus dem eiskalten Wasser zu retten.