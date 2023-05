﻿Uni Kiel: Informatik-Studentinnen berichten von Frauenfeindlichkeit und sexueller Belästigung im Hörsaal

Kiel. Ist das Informatik-Studium ein Hort der Frauenfeindlichkeit? Berichte von Studentinnen haben die Christian-Albrechts-Universität Kiel aufgeschreckt – und mittlerweile sogar den Landtag erricht.

Es war vor allem ein Bericht Anfang Januar in der Studentenzeitschrift „Der Albrecht“, der die Welle lostrat. Drei Studentinnen berichten dort, dass ein Informatik-Professor immer den gesamten Hörsaal zum Applaudieren brachte, wenn einmal eine der wenigen Studentinnen zu Wort gekommen war.

Anzügliche Fotos verschickt

Doch damit nicht genug. Auch von männlichen Kommilitonen, die während der Vorlesungen auf ihrem Laptop Pornos gucken und sich selbst befriedigen, ist in dem Artikel die Rede. Zudem seien Kommilitoninnen per E-Mail anzügliche Fotos zugeschickt worden, sogenannte „Dickpics“ – es sollen deswegen sogar männliche Studenten von der Uni geworfen worden sein.

„Frauen müssen in diesem Studium nicht nur stark sein, um die Klausuren zu bestehen, sondern vor allem auch, um während des Studiums nicht in diesem von Männern dominierten Umfeld unterzugehen“, klagen die Studentinnen. Man habe als Frau wegen dieser Vorfälle und Umstände häufig das Gefühl, dass man hier nicht hingehöre.

Ein Professor entschuldigte sich bereits

Die SPD-Hochschulpolitikerin Sophia Schiebe ist erschüttert. Sie will jetzt im Rahmen einer Kleinen Anfrage herausfinden, ob die Landesregierung davon weiß und was die Hochschule unternehmen wolle, um solche Vorfälle künftig zu verhindern.

Tatsächlich habe man in der Informatik nach der Veröffentlichung der Beiträge sofort weitere Schritte eingeleitet, sagt Uni-Sprecherin Eva Sittig auf LN-Anfrage. Man nehme die Informationen sehr ernst. „Wir haben Gespräche mit den beteiligten Lehrkräften geführt, und sie haben sich im Nachgang bei den Studierenden entschuldigt.“

Gut gemeint, schlecht gemacht

Offenbar, so sagt es die Sprecherin, hätte es der Dozent, der den Hörsaal zum Klatschen aufforderten, eigentlich gut gemeint. Sein Versuch, die Studentinnen damit zur Mitarbeit zu motivieren, sei aber gründlich nach hinten losgegangen. Nun soll es in Kürze Weiterbildungsangebote geben, um Lehrende und Mitarbeiter aus dem Institut für Informatik zu schulen, „wie sich Diskriminierung vermeiden und eine gleichberechtigte Behandlung aller Mitglieder in den Universitäts-Alltag einbinden lässt“.

Kann eine Task-Force solche Vorfälle verhindern?

Ausgearbeitet werden die Angebote von einer neugegründeten „Taskforce“ am Institut aus Studenten, Mitarbeitern und Lehrpersonal. Vor jeder Lehrveranstaltung, auch online, gibt es bereits Informationen, die die verschiedenen Aspekte von Diskriminierung aufzeigen sollen. Außerdem würden Ansprechpartner benannt, die Betroffenen Unterstützung anbieten.

Ob es nach den sexuellen Belästigungen zu Zwangs-Exmatrikualtionen gekommen ist, ließe sich nicht mehr nachvollziehen, sagt die Sprecherin. Nur so viel: Die Verbreitung von pornografischen Inhalten unter den Studierenden „ging, so unsere Information, von einer Person aus, die bereits nicht mehr an der CAU studiert“.