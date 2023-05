Kindstötung in Twistringen: Mutter soll Kind ertränkt haben und sitzt in Haft

Twistringen. Am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr hatte in Twistringen eine Mutter nach ersten Erkenntnissen ihr zweijähriges Kind getötet. Inzwischen liegen die ersten Ermittlungsergebnisse zu den Todesumständen und den Tathintergründen vor.

Die 38-jährige Mutter habe demnach am Mittwochnachmittag ihre zweijährige Tochter ertränkt, um ihr ein Leben mit schwerer Behinderung zu ersparen, berichtet die Polizei. Danach habe sie selbst den Notruf gewählt. Die Rettungskräfte und ein Notarzt hätten nur noch den Tod des Kindes feststellen können. Die Polizei nahm die 38-Jährige unter dringendem Tatverdacht fest und brachte sie zu Dienststelle nach Diepholz.

Eine Obduktion in der Rechtsmedizin am Donnerstag bestätigte Ertrinken als Todesursache. Nach Abschluss der Vernehmungen erließ der zuständige Ermittlungsrichter, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Verden, einen Haftbefehl gegen die tatverdächtige 38-Jährige wegen des Verdachts des Totschlags. Anschließend wurde sie in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.