﻿Kino im OP: UKSH setzt auf Videobrillen für Patienten

Kiel. Kino-Blockbuster, klassisches Konzert oder ein Tauchgang durchs Korallenriff? Patientinnen und Patienten, die eine Operation im Ambulanten OP-Zentrum des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH) in Kiel vor sich haben, können ab sofort eine Videobrille nutzen und vor, während oder nach dem Eingriff Filme schauen. Die ungewöhnliche Unterhaltungsmaßnahme bietet nach Angaben von UKSH-Sprecher Oliver Grieve für die Patienten eine ganze Reihe von Vorteilen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Pflegemanager: „Die Brille kann Ängste nehmen“

„Wir haben in den vergangenen Monaten schon einige Erfahrungen mit dem System gesammelt“, berichtet UKSH-Pflegemanager Carsten Albers, „und wir sehen, dass die Brille tatsächlich Ängste nehmen und die Nutzerinnen und Nutzer beruhigen kann.“ Insbesondere Patienten unter 50 Jahren würden das Angebot annehmen und positive Rückmeldungen geben, sagt Albers. Der Pflegemanager war zufällig auf den Anbieter der Videobrille – das Start-up „HappyMed“ – gestoßen und sofort begeistert.

„Die Brille beruhigt die Patienten“, sagt UKSH-Pflegemanager Carsten Albers. © Quelle: UKSH

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Große Auswahl und spezielles Kinderprogramm

Das System wurde speziell für den Einsatz im Krankenhaus entwickelt und besteht aus einer 3-D-Videobrille mit integrierten Kopfhörern. Über ein kleines mobiles Mediacenter lässt sich die Brille vor Ort bedienen. Die Auswahl an Film- und Musikstücken ist laut UKSH umfangreich, der inhaltliche Fokus liegt auf Beruhigung und Ablenkung – dazu zählen unter anderem Kinofilme, Naturfilme und klassische Konzerte sowie ein spezielles Kinderprogramm.

Weniger Beruhigungsmittel dank Videobrille

Medizinische Interventionen sind für die Patienten meist mit Stress verbunden, erklärt Grieve. Dies könne nicht nur körperliche Reaktionen wie erhöhter Blutdruck, höhere Herzfrequenz, Zittern und Übelkeit zur Folge haben, sondern auch die Arbeit des medizinischen Personals erschweren. „Aus Studien ist bekannt, dass audiovisuelle Ablenkung bei Eingriffen Ängste und den Bedarf an Beruhigungsmitteln reduzieren kann“, sagt Albers. „Mit der Videobrille wollen wir unseren Patientinnen und Patienten ein zusätzliches, für sie kostenfreies Angebot machen, das ihnen den Aufenthalt erleichtert und idealerweise eine schnellere Regeneration ermöglicht.“

Verkürzt die stressige Wartezeit und lenkt auch nach der OP ab

Das neue Ambulante OP-Zentrum des UKSH ist laut Grieve so konzipiert, dass die Patienten dort sehr kurze Wege haben und von der Aufnahme bis zur Entlassung umfassend betreut werden. „Die Videobrille ist eine sehr gute Ergänzung, denn wir können so den Betroffenen bereits vor der OP die oft besonders stressige Wartezeit verkürzen und ihnen nach dem Eingriff ein entspannendes Unterhaltungsprogramm bieten, während sie von unserem Team postoperativ überwacht werden“, erklärt Albers. Dies eigne sich „insbesondere für Kinder sowie Patienten mit besonderem Bedarf“. So werde der Aufenthalt subjektiv als weniger belastend empfunden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Weniger Vollnarkosen wegen der Videobrille?

Bisher werden die Videobrillen nur in Kiel eingesetzt. „Aber wenn die Rückmeldungen weiterhin so positiv bleiben, ist es gut vorstellbar, dass es in Kürze ein ähnliches Angebot in Lübeck geben wird“, sagt Albers. Die Videobrille, die in Kiel seit Mitte November täglich im Einsatz ist, wurde als Pilotprojekt vom Anbieter zunächst für ein Jahr geleast. Die Kosten dafür hat der Förderverein des USKH übernommen. Albers könnte sich vorstellen, dass die Videobrille langfristig dafür sorgt, dass sich mehr Patienten für eine lokale Betäubung und gegen eine Vollnarkose entscheiden.