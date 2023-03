﻿Kostenexplosion: Pflegeheime in SH fürchten Pleitewelle

Stationäre Pflege bald nur noch für Reiche? Die Heimbetreiber im Norden fürchten eine Pleitewelle und steigende Kosten für die Bewohner. Diese Lösungsansätze sehen sie.

Kiel. Deutschlandweit stehen immer mehr Pflegeheime vor dem Aus. Steigende Kosten für Löhne, Verpflegung und Energie treiben sie in die Insolvenz. Auch in Schleswig-Holstein befürchtet ihr Verband eine Pleitewelle – und das bei einer steigenden Zahl Pflegebedürftiger. Die Vorboten sind längst zu spüren. So meldete Ende Januar die „Convivo“ Insolvenz an, die in ganz Norddeutschland 100 Einrichtungen betreibt, sechs davon in Schleswig-Holstein.