Kräftiger Schub für private Stromspeicher im Norden

Kiel (dpa/lno). Mit dem Ausbau privater Photovoltaik-Anlagen nimmt auch die Zahl von Batteriespeichern zu. Im Gebiet der Schleswig-Holstein Netz AG waren im Juni rund 13 500 Stromspeicher angeschlossen und damit rund 3000 mehr als drei Monate zuvor, wie das Mutterunternehmen Hansewerk am Donnerstag mitteilte. Die Leistung aller angeschlossenen Anlagen stieg in diesem Zeitraum von 58 auf fast 90 Megawatt (MW).



Mit den Speichern kann der tagsüber gespeicherte Strom abends und in den Nachtstunden selbst genutzt werden. Im Durchschnitt lag die Leistung im Juli pro Anlage bei rund 6,6 Kilowatt. Die meisten Stromspeicher seien in den Kreisen Schleswig-Flensburg (2344 Anlagen mit rund 12 MW Leistung) und Rendsburg-Eckernförde (2224 Anlagen mit 11 MW) in Betrieb. Der Kreis Steinburg kommt bei nur 766 Anlagen auf eine Speicherleistung von rund 20 MW, weil in der Gemeinde Büttel vor kurzem ein großer Speicher mit einer Leistung von 16 MW angeschlossen wurde.

