﻿LNG-Schiff „Höegh Esperanza“ ist da – so geht es jetzt weiter

Die „Höegh Esperanza“ ist am Anleger in Wilhelmshaven angekommen. Das Schiff bildet das Herzstück des neuen schwimmenden Flüssiggas-Terminals. Die Polizei sichert die Ankunft mit einem großen Aufgebot.

Wilhelmshaven. Sie ist das Herzstück des schwimmenden LNG-Terminals in Wilhelmshaven: Am Donnerstagnachmittag ist die „Höegh Esperanza“ an der Jade eingetroffen. Nun wird es fest am Anleger installiert.