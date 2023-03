Chaosfahrt durch Moisling mit 1,75 Promille: Lübecker Polizei sucht Zeugen

Wilde Fahrt mit 1,75 Promille endet mit Zusammenstoß mit Polizeiwagen: Ein Mercedes-Fahrer aus Lübeck hat in Moisling eine Reihe von Fahrzeugen und Verkehrsschildern beschädigt. So hoch ist der Sachschaden.

Lübeck. Kollision mit einem Zaun in der Niendorfer Straße, überhöhte Geschwindigkeit und Vorfahrtmissachtung im Andersenring, Gefährdung einer Frau mit Kinderwagen, Überfahren einer Hecke, Kollision mit einem Nissan, einem Opel, einer Straßenlaterne und einem Betonpfosten – und schließlich der Frontalzusammenstoß mit einem Polizeiwagen. Der 40-Jährige Lübecker hat bei seiner Chaosfahrt in Lübeck-Moisling am Mittwochnachmittag (22. März) nicht viele verkehrsrechtliche Vergehen ausgelassen.

Chaosfahrt in Moisling: Sachschaden liegt bei 19 500 Euro

Verschiedene Zeugen hatten wegen des auffälligen Fahrverhaltens des Lübeckers die Polizei gerufen. Wegen der Bergung des Autos war der Andersenring für 30 Minuten voll gesperrt. Der Mercedes-Fahrer wirkte nach Angaben der Polizei schockiert und verwirrt, als ihn die Beamten befragten – ein Atemalkoholtest zeigte 1,75 Promille an. Einen Tag nach der Irrfahrt hat die Polizei den entstandenen Schaden berechnet: 19 500 Euro – aber es könnte noch mehr werden.

Polizei Moisling sucht Zeugen

Denn die Polizeistation in Moisling hat die weiteren Unfallermittlungen unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. In diesem Zusammenhang werden weitere Geschädigte gebeten, sich unter Telefon 04 51/80 97 030 oder per E-Mail an Moisling.PSt@polizei.landsh.de bei der Polizei zu melden.