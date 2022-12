Lübeck: Toter Wels im Park gibt Polizei Rätsel auf

Spaziergänger fanden in Lübeck in der Parkanlage an der Reinsbeker Straße am 6. Dezember einen großen verendeten Süßwasserfisch. Jetzt fragt die Polizei: Wer weiß etwas über diesen Wels?