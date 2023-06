﻿Wie ein echtes Hanseschiff aus Lübecks Trave geborgen wird

Die Bergung des Handelsschiffs aus dem 17. Jahrhundert ist gestartet. Die ersten Teile wurden aus der Trave gehoben: Holzfässer. Wie geht es mit den Lübecker Fundstücken weiter? Unser Video zeigt die Forscher bei der Arbeit.

Lübeck. Was aussieht wie ein Stück Gestein – verziert mit kleinen Muscheln –, kann viele Menschen glücklich machen. Gerade, wenn sie sich für Geschichte und Archäologie begeistern. „Das ist wie ein Lottogewinn, es ist was ganz Besonderes, was wir hier haben“, sagt Isger V. Sommer, Unterwasserarchäologe und Berater für das polnische Bergungsunternehmen Archcom.