﻿Lübecker soll Zwölfjährige zum Sex angeboten haben – Angeklagter gesteht

25 Jahre Kinoverein in Bordesholm

Kostenfrei bis 16:50 Uhr lesen 25 Jahre Kinoverein in Bordesholm

Das Savoy in Bordesholm ist eine Erfolgsgeschichte. Basierend auf einem vor 25 Jahren gegründeten Verein, der mit großem Engagement ein runtergerocktes Kino in eine Kulturstätte verwandelt hat, die weit über die Gemeindegrenzen ausstrahlt. Und längst hochkarätige Acts in den beschaulichen Ort lockt.