﻿Tim Valerian Alberti will sich „der ganzen Welt zeigen“

Bei den Roten Rosen wird in der kommenden Staffel ein junger Schauspieler mit Down-Syndrom zu sehen sein. In der Rolle des Tammo sorgt Tim Valerian Alberti für Aufregung. Worum es geht, erzählt er im LZ-Gespräch.

Lüneburg. Tim Valerian Alberti ist Nachwuchsschauspieler und dreht in diesen Tagen erstmals am Set der Roten Rosen. Fans der ARD-Serie können ihn bald für einige Folgen in der Rolle des Tammo sehen. Tammo ist der Halbbruder von Marvin (Maurice Pawlewski) und taucht in Lüneburg auf, nachdem er aus seiner WG abgehauen ist.