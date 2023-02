﻿Mann trug Messer am Gürtel: Bahnstrecke Lübeck – Hamburg nach Polizeieinsatz gesperrt

Schreck im Zug zwischen Lübeck und Hamburg: Eine Zugbegleiterin hatte am Freitagmorgen bei der Fahrkartenkontrolle auf der Strecke Lübeck-Hamburg einen Mann mit Messer am Gürtel entdeckt und die Polizei informiert. Der Zugverkehr musste vorübergehend unterbrochen werden. Was bislang bekannt ist.

Bargteheide. Großer Schreck auf der Bahnstrecke Lübeck–Hamburg am Freitagmorgen, 10. Februar: Eine Zugbegleiterin hatte bei der Fahrkartenkontrolle in der 1. Klasse einen aufbrausenden Mann vor sich, der ein Messer am Gürtel mit sich führte. Daraufhin brachte sie die anderen Fahrgäste in Sicherheit und sorgte dafür, dass die Polizei am Bahnhof in Bargteheide den Regionalzug in Empfang nahm. Laut Bundespolizei kooperierte der Mann, er habe niemanden bedroht oder verletzt. Die Bahnstrecke Lübeck–Hamburg ist seit 10.21 Uhr wieder frei.