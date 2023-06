﻿Was geschah im Kinderdorf? Erzieher wegen Missbrauchs in 116 Fällen angeklagt

Schutzbedürftige Kinder in einer Einrichtung im Kreis Lüneburg sind offenbar jahrelang von einem Erzieher sexuell missbraucht worden. Der Mann wird jetzt vor Gericht gestellt. Besuch in einer Idylle, die keine war.

Lüneburg. An der Stirnwand des alten Fachwerkhauses ist in altertümlichem Deutsch der fromme Wunsch zu lesen, der Herrgott möge dieses Haus gut behüten. Aber der Herrgott war, wie es scheint, in den letzten Jahren anderweitig beschäftigt.