﻿Mobilfunk in SH: Minister fordert Beseitigung der Funklöcher

Ob in Senken oder Waldgebieten: Immer noch gibt es in Schleswig-Holstein Funklöcher, in denen die Mobilfunkverbindung plötzlich abbricht. Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen appellierte an die Netzbetreiber, diese „grauen Flecken“ zu beseitigen und die Netzqualität im Norden weiter zu verbessern.

Lübeck/Kiel. „Im Digitalisierungs-Zeitalter von 5G und Künstlicher Intelligenz sollten wir gemeinsam alles daran setzen, auch die letzten grauen Flecken auf den Versorgungs-Landkarten zu beseitigen und dazu vielleicht auch freiwillige Kooperationen nutzen“, sagte Madsen in Kiel. Bei solchen Kooperationen würden etwa Maststandorte und Dachantennenträger durch alle Mobilfunknetzbetreiber gemeinsam genutzt. Bei dem Treffen mit Spitzenvertretern der deutschen Mobilfunk-Konzerne Telekom, Vodafone, Telefónica (O2) sowie der neuen 1&1 Mobilfunk GmbH nahmen auch Vertreter des Breitband-Kompetenzzentrums Schleswig-Holstein (BKZ.SH) teil.

Auf sieben Prozent der Fläche „graue Flecken“

Schleswig-Holstein habe bundesweit das beste Mobilfunk-Netz, erklärte Jan-Hendrik Jochum von der Deutschen Telekom. Dennoch lasse man nicht nach beim weiteren Ausbau. Johannes Lüneberg, der Chef des BKZ.SH, erklärte, die Qualität des Mobilfunks im Land sei gut, aber es gebe im Land immer noch zahlreiche Flächen, auf denen nur ein oder zwei Mobilfunknetzbetreiber ihr Netz in ausreichender Qualität ausstrahlen. In rund sieben Prozent der Fläche gebe es „graue Flecken“, wo nur Nutzer mit der „richtigen“ SIM-Karte Empfang hätten.

In Städten ist die Netzqualität sehr gut

Für die Netzbetreiber gelten bestimmte Versorgungsauflagen, die durch die Bundesnetzagentur festgelegt werden. Demnach muss zum Beispiel die Mobilfunkverbindung an Landstraßen, Autobahnen und Bahntrassen sichergestellt sein. In den Städten ist die Erreichbarkeit meist gut bis sehr gut, auf dem Land besteht öfter noch Nachholbedarf, dort müssen für eine gute Abdeckung noch mehr Funkmasten aufgestellt werden.

Standortsuche auf dem Land oft nicht einfach

In ländlichen Gebieten sei der Versorgungsauftrag in bestimmten Zonen noch nicht erfüllt, erklärt Lüneberg. Dazu muss ein geeigneter Standort gefunden werden, dann müssen die zuständigen Ämter den Bau genehmigen. Das benötigte Material ist am Markt zeitweise nur beschränkt verfügbar. Der Zeitplan kann sich auch verschieben, weil Firmen keine schnellen Termine für die Errichtung vereinbaren können.

75 neue Masten bis Ende 2024

„Graue Flecken“ gebe es – vereinfacht gesagt – oft in ländlichen Gebieten ohne genügend Sendemasten und in waldreichen Gebieten wie zum Beispiel dem Segeberger Forst oder dem Sachsenwald, sagt Janpeter Bendfeld von der BKZ.SH. Auch in Talsenken könne das Signal abreißen und zum Beispiel das Telefonat beim Autofahren unterbrechen. „Die Netzbetreiber haben richtig viel investiert und schon zahlreiche Lücken geschlossen“, sagt Bendfeld. Bis Ende 2024 sollen an Landstraßen 75 neue Masten gebaut werden. „Im Frühjahr 2025 müsste alles flächendeckend sein.“

Qualität in Urlaubsorten soll steigen

Doch bei der Abdeckung mit Funkmasten gehe es immer mehr auch um die Qualität. Was für einfache Sprachtelefonie ausreichend sei, könne beim Versenden von Fotos oder Filmen schon zu schwach sein. „Jährlich wächst das Datenvolumen um 20 bis 25 Prozent“, erklärt Bendfeld. Das könne zum Beispiel an beliebten Urlaubsorten beobachtet werden, an denen im Sommer vielleicht zehnmal so viele Menschen per Handy Fotos versenden als im Winter. Wenn viele sich gleichzeitig in die Funkzelle einwählen, könne die schnell überlastet sein.

Madsen kündigt mehr Baugenehmigungen an

Auch in den touristischen Gebieten solle ausgebaut werden, erklärte Johannes Lüneberg. Hier komme es darauf an, mit den Verantwortlichen vor Ort geeignete Standorte für neue Masten zu finden. Mit Blick auf die für den weiteren Ausbau nötigen Hausaufgaben des Landes erinnerte Madsen daran, dass aktuell eine Überarbeitung der Landesbauordnung in Vorbereitung sei. „Und ohne vorzugreifen kann ich sagen: Auch für die Baugenehmigungen für den Mobilfunk wird etwas dabei sein“, so der Minister.