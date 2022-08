Moleturm in Bremerhaven eingesackt – Weserfähre eingestellt

Blitzeinschläge und Sturmschäden nach Unwettern bei Hamburg

Nachdem in mehreren deutschen Städten am Donnerstag Hitzerekorde gebrochen wurden, kommt nun die Abkühlung. Im Norden sorgten schwere Sommergewitter für mehrere Brände und umgestürzte Bäume. In und um Hamburg wurden am Abend gleich mehrere Sturmschäden gemeldet.