﻿Mordanklage: Wollte ein Orchestermusiker aus SH seine Mutter und Mitmusiker vergiften?

Hannover. Die Vorwürfe wiegen schwer: Wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung hat die Staatsanwaltschaft Hannover Anklage gegen einen Profimusiker aus Schleswig-Holstein erhoben. Marcus H. soll sowohl versucht haben, seine eigene Mutter wie auch eine Mitmusikerin und einen Mitmusiker zu vergiften. Seit Januar sitzt der 62-Jährige in Hannover in Untersuchungshaft, im Sommer startet das Verfahren gegen ihn am Landgericht.

Der Angeschuldigte Marcus H. hat Wurzeln in Hannover und entstammt einer Medizinerfamilie, die Eltern arbeiteten in der Stadt als Ärzte. Mittlerweile lebt die 93-jährige Mutter des Angeklagten in einem hannoverschen Pflegeheim.

Drei Opfer mit Giftspuren im Blut

Dass die drei Giftfälle offenbar zusammenhängen, kam erst im Zuge der Ermittlungen ans Licht. Im September vergangenen Jahres wurde H.’s Mutter mit Vergiftungserscheinungen in ein Krankenhaus gebracht. „Dort wurden innere Blutungen und Brodifacoum im Blut festgestellt“, sagt Staatsanwältin Kathrin Söfker. Dabei handelt es sich um ein hochwirksames Toxin, welches als Rattengift verwendet wird.

Die Polizei stellte eine bundesweite Abfrage nach weiteren Fällen mit Brodifacoum, woraufhin die Behörde aus Schleswig-Holstein zwei weitere Fälle meldete, die sich nur wenige Tage nach dem Fall in Hannover ereigneten. Die Opfer: Eine Musikerin und ein Musiker des Orchesters.

Ermittlungen führten zu Marcus H.

„Der Bezugspunkt zwischen den drei Fällen ist der Angeklagte“, sagt Staatsanwältin Söfker. Kurz vor ihren Vergiftungserscheinungen hatte Marcus H. seine Mutter im Heim besucht. Die Vergiftung der Orchestermitglieder stehe möglicherweise in Zusammenhang mit einem Knoblauchdip.

Rattengift in Knoblauchdip?

„Das Orchester war auf einer Konzertreise im Bus unterwegs, bei der selbstgemachte Lebensmittel rumgereicht wurden“, sagt die Staatsanwältin. Marcus H. soll der Mitmusikerin und dem Mitmusiker den Dip gereicht haben, der offenbar mit Rattengift versetzt war.

Bei einer Durchsuchung der Wohnung des 62-Jährigen fanden die Ermittelnden zwar kein Gift, allerdings Nachweise darüber, dass der Angeklagte Rattengift mit der Aufschrift „RatPoison“ aus dem Ausland bestellt und auch geliefert bekommen habe, bestätigt sein Anwalt Matthias Waldraff. Die Zusammensetzung sei in Deutschland nicht frei verkäuflich.

Bisher kein Tatmotiv ersichtlich

„Das wird ein sehr spannender Prozess, allein schon, weil weit und breit kein Tatmotiv erkennbar ist“, sagt Matthias Waldraff. Zusammen mit seinem Kollegen Güney Ralva verteidigt er Marcus H. „Bisher war er völlig unbescholten“, so Waldraff.

Bei Giftfällen liege allgemeinhin das Mordmerkmal der Heimtücke vor, erläutert der Jurist die Anklage. Die Opfer haben jedoch überlebt: „Sie wurden im Krankenhaus umgehend behandelt und haben keine Folgeschäden davongetragen“, sagt Waldraff.

Prozess beginnt im Juli

Die Staatsanwaltschaft Hannover hat das Verfahren der Geschädigten aus Schleswig-Holstein übernommen. Am 10. Juli beginnt der Prozess am Schwurgericht Hannover.