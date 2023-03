﻿Nach Misshandlung in Heide: Mädchen als Opfer und Täterin

Im Februar wurde eine 13-Jährige von einer Gruppe jugendlicher Mädchen misshandelt und dabei gefilmt. Mädchen-Gewalt ist kein Einzelfall, sagen Kinderschützer in SH. Meistens sind Mädchen jedoch Opfer, nicht Täter.

Kiel/Heide. Ende Februar wird eine 13-Jährige in Heide von einer Gruppe Mädchen umzingelt. Die zwölf Jugendlichen im Alter von 13 bis 16 Jahren schlagen und beleidigen sie, gießen Cola über ihren Kopf, kleben Kaugummi in ihr Haar und drücken Zigaretten an ihrer Wange aus. All das auf offener Straße. Das Opfer filmen sie mit ihrem Smartphone.

Zwei Wochen später wird ein zwölfjähriges Mädchen in einem Wald in der Nähe des nordhrein-westfälischen Freudenberg gefunden. Sie wurde erstochen. Gestanden haben die Tat zwei Mädchen im Alter von zwölf und 13 Jahren. Mädchengewalt nennt man es, wenn Mädchen zu Täterinnen werden. Ein Phänomen, das unterschätzt wurde?

Jugendschützerin: Die meisten Straftäter sind männlich

„Erst Freudenberg, jetzt Heide, das sind zwei sehr tragische Fälle, die uns in kurzer Folge erreichen“, sagt Joachim Brandt, Sprecher des Weissen Rings Schleswig-Holstein. Ein Trend sei es jedoch keineswegs. „Es handelt sich um erschreckende Taten, bei denen erschreckend hinzu kommt, dass es Mädchen sind“, sagt Kathrin Gomolzig von der Aktion Kinder- und Jugenschutz Schleswig-Holstein. „Das kommt vor, darf jedoch nicht vergessen lassen, dass die meisten Straftäter männlich sind.“

Polizeistatistik: Wie viele Straftaten wurden in SH von Mädchen begangen?

Das gibt auch die Kriminalstatistik der Landespolizei wieder: 6564 Straftaten wurden 2022 in Schleswig-Holstein mutmaßlich von 14- bis 18-jährigen Jugendlichen begangen. Bei 1850 davon werden Mädchen verdächtigt, also etwas über ein Viertel. 1829 Rohheitsdelikte und Straftaten gegen die persönliche Freiheit werden Jugendlichen zugeschrieben – darunter Bedrohung, Nötigung und Nachstellung. 387 davon sind weiblich. Bei der Gewaltkriminalität – insgesamt 750 Fälle – betrug der Mädchenanteil 105, als etwa ein Siebtel.

Gibt es Unterschiede zwischen weiblicher und männlicher Gewalt?

Die Expertin für Prävention von Mobbing und Gewalt kritisiert in Fällen wie diesen die Fokussierung auf das Geschlecht: „Mädchen sind eher bei indirekten Gewaltformen vertreten als bei derartig direkten Vorfällen. Aber auch das kann vorkommen, wenn die Gelegenheit da ist.“ Entscheidend sei die Vorbeugung solcher Taten, in der Familie, vor allem aber in den Schulen.

„Es ist wichtig, sich gegenseitig über Grenzen zu verständigen“, sagt Gomolzig. Natürlich sei Gewalt in jeder Schule verboten, doch auch darüber hinaus brauche es Absprachen und Regeln. „Welche Ängste und Konflikte in konkreten Gruppen und Klassen vorherrschen, muss kommuniziert werden.“ Denn Konflikte gebe es immer, verhindert werden könne nur die Gewalt.





Weisser Ring: Mädchen meist Opfer von Erwachsenen

Mädchen sind meist Opfer von männlichen Tätern und sehr viel häufiger Opfer von Erwachsenen als von Gleichaltrigen, betont Joachim Brandt. Nicht selten schauten sich Kinder das gewalttätige Verhalten von ihren Eltern ab. Ob dies auch im Falle der Gruppe in Heide zuträfe, könne er nicht beurteilen.

Hier finden Opfer von Gewalt Hilfe

Die Prävention ist dort gescheitert. Daher stellt sich die Frage: Wo findet man als Opfer Betreuung?„Opfer, wie das Mädchen in Heide, sind psychisch zutiefst getroffen, im Zweifel stark traumatisiert“, sagt Brand. Für solche Fälle bietet der Weisse Ring eine traumapsychische Ersthilfe an, arbeitet aber auch eng mit Kliniken Zusammen. Erreicht werden kann der Weisse Ring unter der Telefon-Nummer 116 006 oder auf der Website www.weisser-ring.de. In Schleswig-Holstein betreibt die Hilfsorganisation außerdem 16 Außenstellen.

Smartphone-Videos vervielfältigen das Leid des Opfers

Wichtiger als das Geschlecht der Täterinnen, so Brandt und Gomolzig, sei die Tatsache, dass der seelische und körperliche Missbrauch per Video festgehalten wurde. „Eine Schulhofprügelei und ähnliches hat es immer schon gegeben“, sagt Brandt. „Doch dass solche Erniedrigungen aufzeichnet und vervielfältigt werden können, vergrößert das Leid der Betroffenen enorm.“ Gomolzig stimmt zu, das Mädchen werde jedes mal wieder gedemütigt, wann immer man es sich anschaue.

Zusammenbruch und Verdrängung: Wie gehen Opfer mit ihrer Situation um?

Wie gehen die Opfer mit solchen Fällen um? „Das ist von Mensch zu Mensch ganz unterschiedlich“, sagt Brandt. Einige würden direkt in sich zusammenbrechen, andere würden es scheinbar unberührt wegstecken. „Oft kommt es dann allerdings später wieder hoch.“ Entscheidend sei das Umfeld, nicht zuletzt der familiäre Rückhalt.

Landesschülersprecher fordert Sozialpädagogen und Schulpsychologen

Gerade hier setzt die Kritik der Schülerschaft an. Felix Lewe Höneise ist der Landesschülervertreter der Gemeinschaftsschulen in Schleswig-Holstein. Er sagt: „Eine breiter aufgestellte Begleitung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen durch Fachkräfte gerade am Nachmittag könnte helfen, aufzufangen, dass immer mehr Eltern Vollzeit berufstätig sind.“

Mehr Sozialpädagogen und Schulpsychologen, die um auf die Sozialstrukturen von Klassen aber auch auf die Befindlichkeiten einzelner Jugendlicher schauen, seien notwendig, um Zwischenfälle wie in Heide rechtzeitig vorausahnen zu können. „Aktuell sind die Schulen hier nicht gut genug ausgestattet“, sagt der Landesschülersprecher.

Wie reagieren, wenn man Zeuge einer Gewalttat wird?

Die Gymnasialschüler vertritt Kevin Thomsen auf Landesebene. Er betont, man solle weder die Kamera rausholen, noch einfach wegschauen, wenn man Zeuge einer Gewalttat wird. „Es ist wichtig, nicht weiter Öl ins Feuer zu werfen sondern zur Auflösung der Situation beizutragen, indem man beide Konfliktparteien von einander trennt und versucht, Gesprächsansätze zu finden.“ Je nach Größe der Konfliktparteien solle man sich Hilfe suchen und nicht alleine Versuchen, die Situation zu entschärfen.

Zum Thema Mädchengewalt findet er deutliche Worte. Es sei nicht ungewöhnlich, dass auch junge Mädchen gewaltbereit sein können. „Wichtig ist aber, dass wir keinerlei Gewalt unterschätzen, sei es bei Jungen oder bei Mädchen.“