Solarpflicht bei Dachsanierungen und Neubauten sowie auf neuen Parkplätzen, ein Vorrang für Klimaschutz-Projekte und ein neuer Klimarat: So will Niedersachsen bis 2040 klimaneutral werden.

Hannover. Die rot-grüne Landesregierung will die Klimaziele für Niedersachsen verschärfen. Am Mittwoch haben das Umwelt- und das Wirtschaftsministerium nun den Entwurf für die Änderung des Klimagesetzes vorgestellt, das in der kommenden Woche erstmals im Landtag diskutiert werden soll. „Niedersachsen soll damit Vorreiter beim Klimaschutz und der Energiewende in Deutschland werden und das Pariser Klimaziel erfüllen“, sagt Umweltminister Christian Meyer (Grüne). Der Schwerpunkt liege bei der Senkung der CO₂-Emissionen in allen Sektoren und dem verstärkten Einsatz von erneuerbaren Energien.