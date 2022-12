Familie wollte sich am Grill wärmen: Neun Menschen im Krankenhaus

Die SPD in Bad Bramstedt hat in einer Presserklärung auf die Notwendigkeit eines neuen Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) hingewiesen. Hintergrund ist die am 12. Dezember anstehende Abstimmung über einen Mietvertrag in der Stadtverordnetenversammlung. Gibt es möglicherweise doch keine Mehrheit für das neue MVZ?