Erwischt: Über 800 ortsfremde Tier-, Pflanzen- und Pilzarten sind in Deutschland auf dem Vormarsch – selten so gut sichtbar wie dieser Waschbär.

Nutrias in Haffkrug, Nandus am Ratzeburger See: Längst teilen die Schleswig-Holsteiner ihre Heimat nicht mehr nur mit Robbe, Möwe und Co. Wir geben einen Überblick über neue Tiere, Pflanzen und Pilze.

