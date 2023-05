﻿„Damit wirst du nie bekannt“: Wie Borwin Bandelow die Ostfriesenwitze erfand

Göttingen. Ostfriesen, das weiß ein jeder, sind furchtbar komisch. Sie drehen zu viert den Stuhl, auf dem stehend ein weiterer die zu wechselnde Glühbirne hält, und bei Stromausfall gehen sie ans Meer, um Watt zu holen. Wie sinnbildlich stehen Ostfriesen wie Otto Waalkes oder Karl Dall für dieses Bild. Aber den Ostfriesen als Witzfigur erfunden hat ein anderer: Borwin Bandelow, seines Zeichens Senior Scientist an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universitätsmedizin Göttingen, hatte nämlich 1968 an seinem Gymnasium in Westerstede bei Oldenburg einen Einfall. Das ist jetzt 55 Jahre her. Zeit für ein Kreuzverhör, durchgeführt durch einen Ostfriesen.

Was wissen Sie über Ostfriesen?

In Westerstede, wo ich auf das Gymnasium gegangen bin, wusste man schon immer: Die Ostfriesen sind ein bisschen blöd. Man erzählte sich die Geschichte davon, wie die Ostfriesen einmal den schiefen Kirchturm in Westerstede umzureißen versuchten – und dabei ihre Ochsen erwürgten, weil der Turm natürlich zu stabil gebaut war. Die Ostfriesen an meiner Schule hießen alle Onno, Fokko oder Dörte – so hieß ja sonst bei uns keiner. Und dann waren sie auch noch die, die sich an anderen Schulen nicht so gut angestellt hatten – und das waren meine Freunde. Ein bisschen sind sie selbst schuld an den Ostfriesenwitzen.

Typischer Ostfriese? Otto Waalkes wurde in den 70er-Jahren auch mit selbstironischen Ostfriesenwitzen bekannt. © Quelle: Archiv

Wie kam es dann zur eigentlichen Entstehung der Ostfriesenwitze?

Wir sind auf Klassenfahrt nach Berlin gefahren. In der Jugendherberge mussten wir immer um 22 Uhr aufs Zimmer. Was haben wir also gemacht? Die ganze Nacht lang geblödelt. Ein Wort ergab das andere. Heute würde man das wohl „Brainstorming“ nennen. Am nächsten Tag dachte ich: Das muss man alles schriftlich festhalten. Das habe ich in der Schülerzeitung „Der Trompeter“ getan, bei der ich Redakteur war. Das nannte sich dann „Aus Wissenschaft und Forschung“. Ich weiß noch, wie einer zu mir sagte: Mit deinen Ostfriesenwitzen wirst du nie bekannt.

Volk an der Nordsee Die Ostfriesen besiedeln die Nordseeküste zwischen Dollart im Westen und Weser im Osten. Sie gehören als Teil der friesischen Volksgruppe zu den anerkannten Minderheiten in Deutschland. Lange vor den Ostfriesenwitzen wurden sie bekannt für ihr Leben mit dem Meer und für ihren Teekonsum. Die ostfriesische Sprache ist ausgestorben; an ihre Stelle ist das ostfriesische Platt getreten. Genaue Zahlen darüber, wie viele Ostfriesen es gibt, existieren nicht, da das Bekenntnis zu einer Volksgruppe von offizieller Seite nicht abgefragt wird. In den Landkreisen auf dem historischen Gebiet Ostfrieslands leben aber heute deutlich über 500.000 Menschen.

Hätte die Geschichte auch andersherum ausgehen können – und ein Schüler aus Ostfriesland hätte den Ammerländerwitz erfunden?

Tatsächlich habe ich nie gehört, dass die Ostfriesen Witze über uns Ammerländer gemacht hätten.

Was macht ein Ostfriese bei Ebbe? Er verkauft Ammerländern Baugrundstücke.

Nicht schlecht.

Wann und wie haben Sie gemerkt, was Sie da angerichtet hatten?

Als die Schülerzeitung plötzlich verkauft wurde. Wir hangelten uns ja nur mit der Finanzierung von Ausgabe zu Ausgabe – und plötzlich wollte jeder den „Trompeter“ kaufen, für 50 Pfennig das Stück. Und: Sowohl Ammerländer als auch Ostfriesen kauften die Zeitung. Beide Seiten fanden es lustig – die wussten ja auch, dass es nicht wirklich böse gemeint war.

So sah der Schulhof des Gymnasiums Westerstede aus, als Borwin Bandelow hier die ersten Ostfriesenwitze aufschrieb. © Quelle: Gymnasium Westerstede

Die Ostfriesenwitze wurden aber weit über das Gymnasium Westerstede hinaus bekannt.

Ich studierte inzwischen in Tübingen, als der Spiegel 1971 einen Artikel über die Ostfriesenwitze brachte. Einer meiner ehemaligen Mitschüler schrieb dann einen Leserbrief über die Ursprünge der Witze, sogar die New York Times schrieb darüber – und dann kamen bald die ersten Interview-Anfragen. Und ich dachte: Wow, so viel habe ich doch gar nicht beigetragen – ich habe das doch nur aufgeschrieben.

Aber ein bisschen stolz sind Sie schon, oder? Schließlich stehen Ostfriesenwitze sogar auf Ihrer Website.

Schließlich sind Ostfriesenwitze ein Dauerbrenner. Immer wieder habe ich dazu Interviews gegeben, vor einigen Jahren war ich sogar bei „Frag’ doch mal die Maus“, weil ein Kind wissen wollte, woher diese Witze kommen.

Von Göttingen ins Ammerland und zurück An der Grenze zwischen dem Ammerland und Ostfriesland verbrachte Borwin Bandelow weitaus weniger Zeit als in Göttingen. Als Lehrerssohn zog er als Kind samt Familie von Göttingen nach Westerstede und machte dort am Gymnasium sein Abitur. Auf das Studium der Medizin und Psychologie in Tübingen und Göttingen folgten die Promotion (1978, Dr. med.) und die Habilitation (1997 mit der Panik- und Agoraphobie-Skala). Der 71-Jährige wurde zum außerplanmäßigen Professor an der Georg-August-Universität ernannt und ist heute Senior Scientist an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie und Verfasser zahlreicher Sachbücher.

Können Sie sich denn heute noch in Ostfriesland blicken lassen?

Ich komme nur ganz selten in den Norden. Aber ich habe nie persönlich böse Reaktionen erhalten. Wir sind auch nach 1968 noch häufiger einmal an die ostfriesische Küste gefahren, aber irgendwie war immer das Wasser weg. Einmal versprach mir sogar der damalige Kurdirektor von Esens, mir eine Freikarte für alle örtlichen Freizeiteinrichtungen zu schenken. Er meinte, ich hätte die ganze Region zu Arbeit und Brot gebracht – denn damals wurde Ostfriesland ja auch zum Touristenziel. Die Freikarte ist allerdings nie angekommen...

In dieser Landschaft leben die Ostfriesen – im Hintergrund der durch Otto Waalkes bekannte Pilsumer Leuchtturm. © Quelle: Ingo Wagner/dpa

Kann es sein, dass es etwas zutiefst Menschliches ist, Witze über benachbarte Volksgruppen machen zu wollen?

Ich glaube, das ist so. Ein paar von den Ostfriesenwitzen waren ja vorher schon längst als Bayern- oder Belgierwitze erzählt worden. Die Norddeutschen machten Witze über die Süddeutschen, die Niederländer über die Belgier.

Heißt das, der Schüler Borwin Bandelow hätte auf einem Göttinger Gymnasium die Eichsfelder- oder Northeimerwitze erfunden?

Das kann sein. Vielleicht über die Eichsfelder.

Heute scheint es aber, dass Witze über bestimmte Bevölkerungsgruppen seltener geworden sind. Hat sich der Humor verändert?

Man ist heute auch beim Humor überall extrem vorsichtig geworden. Würden heute Witze über eine neue Bevölkerungsgruppe entstehen und einer würde sie im Fernsehen erzählen wollen, er würde es wahrscheinlich verboten kriegen. Selbst, wenn es dieselben Witze wären wie vor 55 Jahren über die Ostfriesen. Aber unter der Hand läuft so was dann weiter, wie in der Prohibition.