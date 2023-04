Wirtschaft

Ob in Senken oder Waldgebieten: Immer noch gibt es in Schleswig-Holstein Funklöcher, in denen die Mobilfunkverbindung plötzlich abbricht. Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen appellierte an die Netzbetreiber, diese „grauen Flecken“ zu beseitigen und die Netzqualität im Norden weiter zu verbessern.