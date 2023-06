﻿Nord-Parteien einig: Keine Zusammenarbeit mit der AfD

Kiel. Die AfD war nach der Kommunalwahl am 14. Mai in Feierlaune. 8,1 Prozent holte sie landesweit. 8,6 Prozent waren es in Lübeck. In den Kreistag von Dithmarschen zieht die „Alternative für Deutschland“ sogar mit 10,7 Prozent ein. Viel nützen könnte es ihr am Ende nicht. Die anderen Parteien wollen ihre Vertreter nicht einmal zu Ausschusschefs wählen.

Das haben die Parteichefs von CDU, SPD, Grünen, FDP und SSW jetzt in einem gemeinsamen Positionspapier festgelegt. „Die Landesvorsitzenden sind sich einig: Es gibt keine Zusammenarbeit mit der AfD – weder in direkter, noch in indirekter Form“, heißt es darin. Das gelte auch für andere rechte Wählergemeinschaften.

AfD-Politiker sollen keinen Ausschuss leiten

Konkret: AfD-Kommunalvertreter sollen weder als Ausschussvorsitzende, noch zu stellvertretenden Bürgermeistern oder Stadtpräsidenten gewählt werden – selbst wenn sie in hoher Fraktionsstärke in die Kommunalvertretungen gewählt worden sind. Das geschehe „vor dem Hintergrund der stets radikaleren Positionierung der teils offen rechtsextremen AfD“.

Die Kommunalvertretungen konstituieren sich in diesen Tagen. „Vor Abstimmungen oder Gremienbesetzungen sollte daher stets ein gemeinsames Vorgehen besprochen und festgelegt werden“, versprechen sich CDU, SPD, Grüne, FDP und SSW. Es müsse immer einen „gemeinsamen Weg aller demokratischen Parteien im Umgang mit der AfD“ geben.

Die Rechtslage ist kompliziert

Die Landesgeschäftsstellen würden ihren Parteigliederungen vor Ort bei Bedarf rechtliche Hilfestellung geben, schreiben die Landeschefs. Tatsächlich ist die Rechtslage nicht einfach. Den Fraktionen etwa steht das alleinige Vorschlagsrecht der Ausschussvorsitze und Stellvertretungen in der Reihenfolge ihrer Stimmenanteile zu. Posten, die die AfD vorschlagen darf, müssten am Ende unbesetzt bleiben. Womöglich könnten die gesetzlichen Grundlagen dafür im Landtag noch verändert werden, heißt es.

AfD spricht von „eigenartigem Demokratieverständnis“

Aus der AfD kommt starker Protest. „Es lässt schon ein eigenartiges Demokratieverständnis erkennen, wenn die Parteispitzen in die konstituierenden Vorgänge der Kommunal- und Stadtparlamente derart rüde hineinwirken wollen“, sagt etwa der AfD-Fraktionschef in der Lübecker Bürgerschaft, Dirk Groß. Diese seien ja nicht ohne Grund von der Partei abgekoppelt.

Das Positionspapier jetzt wirke wie eine Direktive, sagt Groß. Grundlage gemeinsamen politischen Handelns müssten aber Vernunft und Sachentscheidungen sein. In Lübeck etwa sei es in der letzten Legislaturperiode noch „hanseatisches Agreement“ gewesen, dass von einer Fraktion vorgeschlagene Ausschussmitglieder von allen gewählt werden.