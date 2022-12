﻿Razzia bei „Reichsbürgern“: Das ist der festgenommene Michael Fritsch aus Hannover

Was Sie am 10./11. Dezember 2022 in Schleswig-Holstein unternehmen können

Sind Sie schon in Weihnachtsstimmung? Falls nicht, bietet dieses Wochenende zahlreiche Möglichkeiten, sich gedanklich auf die nahenden Feiertage einzustimmen. Damit Sie wissen, was am 10. und 11. Dezember in Kiel und Region los ist, haben wir Veranstaltungen zusammengestellt.