﻿Reinfeld: So ist die Verkehrslage auf der A1-Umleitung – Brücke abgerissen

Viele Stunden standen Autofahrer am Sonnabend im Stau auf der A1 bei Reinfeld. Die Ausweichstrecken waren vollkommen überlastet. Wie entwickelt sich die Verkehrssituation am Sonntag?

Reinfeld. In der Nacht zum Sonnabend begannen die Arbeiten zum Abriss der maroden Brücke über die A 1 bei Reinfeld. Dafür ist die Autobahn 1 voraussichtlich bis Montag früh, 5 Uhr, in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Am Sonnabend stauten sich die Autos und Lkw viele Kilometer auf der A 1. Die als Umleitung ausgewiesene B 75 war so überlastet, dass die Polizei in Reinfeld die Ampeln abschalten ließ, um den Verkehr wieder ins Fließen zu bringen. Eine Polizeisprecherin sprach von einem „Chaos“ auf den Nebenstrecken. Über Nacht hat sich die Lage auf den Straßen rund um Reinfeld nun deutlich entspannt.