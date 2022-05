Wir haben uns für Sie frisch gemacht: Entdecken Sie unser aufgewertetes Digitalangebot, mit neuen Funktionen, neuer Optik und vielem mehr. Jetzt können Sie sich bei uns noch einfacher und besser über alles Wichtige in Ihrer Region und weltweit informieren.

Schneller, besser, klarer: Was wir für Sie verändert haben

Liebe Leserinnen und Leser,

Wir haben unsere Webseite umgestaltet mit dem Ziel, Ihnen die Nutzung von KN-online noch angenehmer und leichter zu machen. Warum? Weil wir auch künftig Ihr zuverlässiger Begleiter durch den Alltag sein möchten. Denn wir meinen, dass gründlich recherchierter, faktenbasierter und meinungsstarker Journalismus heute wichtiger ist als je zuvor. Weil wir in Zeiten leben, in denen Fake News von der Wahrheit getrennt werden müssen. Und weil Krisen wie die Corona-Pandemie oder Russlands Krieg gegen die Ukraine eine professionelle Einordnung brauchen.

Moderne Optik, schnellere Ladezeiten

Die neuen Funktionen unserer modernisierten Website sollen Ihnen den gezielten Zugriff auf die für Sie wichtigen Informationen erleichtern. Neu ist zum Beispiel

… der Schlagzeilenticker: Mit diesem Modul sind Sie rund um die Uhr auf dem neuesten Nachrichtenstand.

… die Navigation: Die für Mobilgeräte optimierte Aufteilung macht es Ihnen noch leichter, sich schnell zurechtzufinden und gezielt zu informieren. Schneller als bisher können Sie jetzt Ihren Ort oder Ihre Stadt ansteuern.

… die Eilmeldung: Wichtige neue Meldungen können Sie sich per Push-Benachrichtigung direkt auf Ihren Desktop oder Ihr Smartphone schicken lassen – mit uns erfahren Sie als Erste, wenn etwas Wichtiges in Ihrer Nachbarschaft oder irgendwo in der Welt passiert.

Herzlich willkommen auf der neuen Website der KN Wir haben uns für Sie frisch gemacht: Entdecken Sie unser aufgewertetes Digitalangebot, mit neuen Funktionen, neuer Optik und vielem mehr. © Quelle: Kerstin Tietgen

Entdecken Sie unsere neue Audiothek

Wir wollen Sie aber nicht nur informieren, sondern auch unterhalten, bewegen und begeistern. In unserer neuen Audiothek finden Sie ein breit gefächertes Podcastangebot. Kennen Sie zum Beispiel schon unseren erfolgreichen Fußball-Podcast „Holstein 1:1″? Hören Sie mal rein, Sie werden sich bestens unterhalten fühlen. Daneben finden Sie bei uns zahlreiche andere Podcast-Angebote von unseren Kolleginnen und Kollegen beim RedaktionsNetzwerk Deutschland sowie von vielen weiteren Anbietern.

Wenn Sie bereits Abonnentin oder Abonnent unseres Premium-Angebots KN+ sind, wissen Sie es schon: Sie haben exklusiven Zugang zu vielen Beiträgen aus Ihrer Heimatregion. Von nun an lohnt sich das Plus-Abo noch viel mehr: In unserem Premiumbereich finden Sie jetzt zusätzlich tiefgreifende Analysen, Interviews, Hintergründe, Exklusivnachrichten und Meinungsbeiträge aus unserem Netzwerk. Sie haben noch kein KN+-Abo? Kein Problem, Sie können es kostenlos testen und sich von den vielen Vorteilen überzeugen.

Sie haben Fragen, Anregungen oder Kritik zu unserer neuen Website? Zögern Sie bitte nicht, uns direkt zu kontaktieren. Nutzen Sie dafür gern dieses Formular.