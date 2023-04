﻿Coach aus Hannover hilft: Rostockerin nimmt 30 Kilo ab

Rostock/Neukloster. „Ich habe mich immer wohlgefühlt, wie ich bin“, erzählt Karin Lachat. Gesund sei sie auch gewesen, sie habe eben gerne gegessen. „Das habe ich wohl vom Elternhaus mitbekommen. Kuchen, Naschereien, bei allem habe ich zugegriffen.“ Erst als ihr Knie nicht mehr mitspielte, musste sie etwas ändern. Die leitende Schwester der Anästhesie in Rostock entschied sich für ein Abnehmprogramm. Die Pfunde schmolzen, die Glücksgefühle breiteten sich aus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Karin Lachat vorher mit 106 Kilo und heute mit 76 Kilo. © Quelle: Lilienthal Dietmar/privat

„Ich konnte zeitweise nicht mehr geradeaus gehen“, blickt Karin Lachat zurück auf 2018. Mit 49 Jahren glich ihr Knie dem eines uralten Menschen. Ein Knorpelschaden, der operiert werden musste. „Damals sagte man mir, ich müsse meine Ernährung ändern. Das habe ich so lange probiert, bis die Schmerzen verschwunden waren.“ Auf ihre Ernährung habe sie eigentlich nie geachtet. „Und ich war ein Couch-Potato. Das kann man ruhig so sagen. Nach Feierabend habe ich auf der Couch gelegen.“

„Treppensteigen tat weh, es musste etwas passieren“

Diätversuche in der Vergangenheit sind gescheitert, immer wieder kamen die Kilos zurück. 106 Kilo wog Karin Lachat 2022, als die Knieschmerzen plötzlich zurückkamen. „Treppensteigen tat weh. Ich musste etwas tun.“ Auf Instagram verfolgte sie das Coaching von Jan Bahmann. Vier Monate und zahlreiche Erfahrungsberichte dauerte es, bis sie sich dazu entschloss, das Abnehmprogramm auszuprobieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach einem Beratungsgespräch Anfang Oktober wurde sie einem passenden Coach zugeteilt, der ihr auf Basis ihrer Essgewohnheiten einen Ernährungsplan an die Hand gab. Das Programm setze vor allem auf Makronährstoffe, also Proteine, Fette und Kohlenhydrate. „Ich habe nie darauf geachtet, in welchem Verhältnis die Nährstoffe in meiner Ernährung vorkommen. Das musste ich erst lernen.“ Durch mehr Gemüse und Eiweiße konnte Karin Lachat insgesamt weniger essen als ihr Körper verbrauchte. Gemüse, Magerquark, Skyr, Fisch oder Scampis standen seither vermehrt auf dem Speiseplan.

Ernährungsumstellung: Jede Woche ein Kilo weniger

„Ich habe stetig abgenommen. Im Schnitt jede Woche ein Kilo.“ Nach sechs Monaten ist die 53-Jährige 30 Kilo leichter. Und das ohne Verzicht: „Ich darf essen, was ich möchte und muss nicht verzichten. Aber natürlich überlege ich mir, ob es das Stück Kuchen oder das Glas Wein wert ist.“ Zusätzlich bewegt sich die Anästhesie-Schwester mehr. „Jeden Tag koche ich frisch. Statt auf der Couch zu liegen, stehe ich jetzt in der Küche. Außerdem gehe ich öfter spazieren.“

Rostock. Anästhesistin Karin Lachat hat mit 53 endlich ihren Abnehmweg gefunden. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Jederzeit kann sie ihren Coach per Videotelefonat anrufen. Regelmäßig gibt es Livecalls für die Teilnehmer des Programms, in denen sie sich austauschen können oder über bestimmte Themen sprechen. Außerdem hat Karin Lachat Zugriff auf viele Videos rund um die drei Säulen Ernährung, Aktivität und Mindset. „Letzteres ist am wichtigsten. Ich habe das so gut geschafft, weil ich motiviert war.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vorfreude auf den nächsten Aktivurlaub

Zehn Kilo sollen zum Traumgewicht noch purzeln. Um die Haut etwas zu straffen, hat die gebürtige Sachsen-Anhaltinerin mit Krafttraining begonnen. Die Knieschmerzen sind schon jetzt weg und sie fühlt sich insgesamt fitter: „Wenn ich auf der Arbeit in den dritten Stock gehe, muss ich nicht mehr auf der Hälfte eine Pause einlegen.“ Für ihr Gewicht hat sich Karin Lachat nie geschämt. Jetzt ist sie aber noch glücklicher: „Ich sprudele nur so vor Glückshormonen und bin weniger gestresst.“

Lesen Sie auch

Hosen musste sie sich bereits drei Nummern kleiner kaufen, die anderen Klamotten shoppt sie erst, wenn sie am Ziel angekommen ist. Dass sie das Gewicht diesmal halten kann, da ist sich Karin Lachat sicher. Das wird sie beim Wanderurlaub im Sauerland beweisen: „Ich freue mich so darauf, mit 30 Kilo weniger wandern zu gehen.“