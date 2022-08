Schock in Bremerhaven: In der Nacht zu Donnerstag ist eines der Wahrzeichen der Stadt – der Moleturm – eingesackt. Das hatte auch Auswirkungen auf den Schiffsverkehr. Nach Angaben des Hafenbetreibers Bremenports ist nicht abzusehen, ob der Turm in den kommenden Tagen komplett kippen werde. Im Laufe des Tages solle nun ein Kran aufgebaut werden.

Teile der Nordmole in Bremerhaven sind in der Nacht zum Donnerstag eingesackt. Die Einfahrt zur Geeste ist gesperrt. +++ dpa-Bildfunk +++

Bremerhaven. Nachdem Teile der Nordmole in Bremerhaven in der Nacht zum Donnerstag abgesackt sind, ist der Moleturm an der Spitze der Kaje in gefährliche Schieflage geraten und drohte umzustürzen. Das Niedrigwasser zur Mittagszeit am Donnerstag, das Druck von dem Bauwerk nahm, überstand der Turm, aber ohne sich weiter zu neigen, wie eine Senatssprecherin am Donnerstagmittag sagte.

Bremerhaven: Fährbetrieb der Weserfähre ist eingestellt

Die Polizei sperrte die Einfahrt zur Geeste ab. Auch der Fährbetrieb der Weserfähre musste eingestellt werden. Wie die Reederei mitteilte, ist Ersatzverkehr geplant. Die nötige Dauer der Sperrung blieb zunächst unklar.

Der betroffene Bereich ist bereits seit Jahren baufällig. Zunächst hatte die "Nordsee-Zeitung" berichtet. Auch für die Besucher der Maritimen Tage, eine Großversanstaltung in Bremerhaven, gibt es Einschränkungen. Die Maritimen Tage gehen noch bis Sonntag.

Bremerhaven hat vor wenigen Jahren bereits ein Wahrzeichen eingebüßt: Das Museumsschiff "Seute Deern" war gesunken und anschließend nicht mehr zu retten.

Die Mole sei aber zunächst nicht weiter abgesackt, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Nach Angaben des Hafenbetreibers Bremenports ist nicht abzusehen, ob der Turm in den kommenden Tagen kippen werde. Das Bauwerk soll voraussichtlich bereits am Wochenende mit schwerem Gerät abgetragen werden. Im Laufe des Tages solle ein Kran aufgebaut werden, sagte der Polizeisprecher.

Seezeichen steht unter Denkmalschutz

Die Nordmole mit dem Leuchtfeuer ist eines der Wahrzeichen von Bremerhaven. Nach Angaben der Stadt steht das Seezeichen, das 1914 in Betrieb genommen wurde, seit 2001 unter Denkmalschutz. Die Nordmole ist Eigentum des Landes Bremen, der Turm mit seinem aktiven Leuchtfeuer gehört der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes. Die Mole und auch der Molenkopf, auf dem der Turm steht, sind nach Angaben von Bremenports auf Holzpfählen gegründet.

Das Absacken der Nordmole ereignet sich ausgerechnet zu den maritimen Tagen, dem Hafenfest der Stadt an diesem Wochenende. Mehr als 80 verschiedene Segel-, Motor- und Dampfschiffe sollen zu sehen sein.

Von RND/lni