Fast 80 Jahre Frieden lassen vergessen, dass auch auf schleswig-holsteinischem Boden Krieg geführt wurde. Wir geben einen Überblick über Schlachten, Leid und zweifelhafte Helden. Unsere interaktive Karte zeigt die Orte des Geschehens.

Lübeck/Kiel. Sie kamen in den Morgenstunden: 53.000 Soldaten positionieren sich vor dem Burgtor im Norden, dem Hüxtertor im Osten und dem Mühlentor im Süden. Der Norden fällt zuerst. Die Truppen stürmen die Stadt. Blutige Kämpfe vor dem Lübecker Rathaus, in der Sandstraße und Mühlenstraße, am Koberg, zwischen den Häusern und auf offener Straße. Ein furchtbares Gemetzel mit Gewehren und Bajonett-Stichen.