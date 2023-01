﻿Silvester-Ausschreitungen: Ministerin Touré erntet Kritik für Tweet

„Dämliche Metadebatten über Integration“: Schleswig-Holsteins Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) hat sich in einem Tweet über die Diskussionen nach der Silvester-Randale in Berlin geäußert. FDP und SSW im Landtag widersprechen ihr. Auch aus der Bundespolitik kommt Kritik.

Kiel. Mit Äußerungen zu Konsequenzen der Silvester-Ausschreitungen ist die schleswig-holsteinische Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) auf Kritik gestoßen. „Wir können jetzt natürlich gerne 18 Wochen lang dämliche Metadebatten über Integration führen oder wir schützen Einsatzkräfte und Bevölkerung mit einem Verbot von Böllern. Wie schwer kann es sein eine so einfache Lösung für ein klares Problem zu finden?“, hatte Touré am Dienstag auf Twitter geschrieben.

Berlin: 18 Nationalitäten erfasst

Hintergrund sind Angriffe in der Silvesternacht auf Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste in verschiedenen Städten. Von 145 vorläufig festgenommenen Menschen in Berlin haben nach Polizeiangaben 45 die deutsche Staatsangehörigkeit. Dort seien 18 Nationalitäten erfasst worden.

Mit Tweet angeeckt: Sozialministerin Aminata Touré. © Quelle: Marcus Brandt/dpa

Aus Sicht des FDP-Fraktionsvorsitzenden im Schleswig-Holsteinischen Landtag, Christopher Vogt, gibt die schwarz-grüne Landesregierung ein trauriges Bild ab, „wenn die zuständige Integrationsministerin plötzlich nicht mehr über Integration sprechen will und stattdessen nur alberne Nebelkerzen wirft“. Das Problem seien offenkundig völlig enthemmte Jugendliche, die keinen Respekt vor dem Rechtsstaat haben und gezielt Einsatzkräfte angreifen. „Da treten erhebliche Erziehungs- und Integrationsdefizite zu Tage.“ Ein pauschales Feuerwerksverbot bringe bei dieser Form der Verrohung bei bestimmten Gruppen hingegen gar nichts.

SSW: Kein isoliertes Silvesterproblem

SSW-Fraktionschef Lars Harms unterstützt zwar die Forderung nach einem Feuerwerksverbot. Das würde nach seiner Überzeugung aber nicht die Sicherheit der Einsatzkräfte gegen Randalierer gewährleisten. Gewalt gegen Polizei- und Feuerwehrkräfte sei kein isoliertes Silvesterproblem. „Das dürfen wir nicht länger dulden.“

Harms hielt Touré entgegen: „Selbstverständlich müssen wir auch eine Integrationsdebatte führen, sollte sich herausstellen, dass sich unter den Randalierern, die in zahlreichen Städten Einsatzkräfte in Lebensgefahr gebracht haben, überproportional viele Eingewanderte befanden.“ Das sei ihr Job als Integrationsministerin.

Widerspruch auch aus Bundespolitik

Auch der SPD-Bundestagsabgeordnete und frühere Landesvorsitzende Ralf Stegner schaltete sich via Twitter in die Debatte ein. Man könne für oder gegen ein Verbot privater Böllerei sein. Ressentimentgeladene Ideologiedebatten zu Integration seien jedoch überflüssig. Ein „Böllerverbot ist aber eher Placebo als geeignetes Mittel gegen Gewaltkriminalität. Die muss hart sanktioniert werden!“, fordert Stegner.

„Einfache Lösungen sind verlockend, ich weiß“, schreibt Martin Hagen, Mitglied des FDP-Bundesvorstands, bei Twitter an Touré gerichtet. „Aber dass ein Böllerverbot das Problem löst, dass in Berlin in der Silvesternacht gewalttätige junge Männer mit Steinen, Eisenrohren und Schreckschusspistolen auf Einsatzkräfte losgehen, glaubst du doch in Wahrheit selber nicht.“

Prien: Ressentimentfreie Analyse

Auch Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien hatte sich in dem sozialen Netzwerk zu den Silvester-Ausschreitungen geäußert – allerdings unabhängig von Touré: „Nötig ist ressentimentfreie Analyse zu den Ursachen der unerträglichen Gewaltbereitschaft in unserer (Einwanderungs-)gesellschaft u.a. gegen staatlichen Organe“, schreibt die CDU-Politikerin. Verfehlte Integrationspolitik gehöre ebenso auf den Prüfstand wie pauschaler Rassismusverdacht gegen Polizisten und Rettungskräfte.

