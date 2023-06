﻿Steigende Kosten im Pflegeheim: Muss das Land Geld zuschießen?

Hannover. Die Kosten für die Pflege in Niedersachsen bringen immer mehr Menschen in finanzielle Nöte. Sie zahlen nach Angaben des Verbands der Ersatzkassen in Niedersachsen (VDEK) im Durchschnitt jeden Monat Beiträge in Höhe von 2193 Euro. Das sind 381 Euro mehr als im Jahr zuvor. Besserung ist nach Einschätzung der VDEK nicht in Sicht. Und die bisher geplanten Entlastungen seien nur „ein Tropfen auf den heißen Stein“, erklärt Sprecher Simon Kopelke.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Daher fordert der Verband, dass sich das Land Niedersachsen stärker bei der Finanzierung der Pflegekosten engagieren muss. Möglich sei das über die Investitionskosten, so der VDEK-Sprecher. Dabei handelt sich um jene Kosten, die mit einer Pflegeeinrichtung und ihrer Ausstattung zusammenhängen, also zum Beispiel für Instandhaltung, Umbau, Modernisierung. Sie machen in Niedersachsen durchschnittlich 507 Euro pro pflegebedürftiger Person im Monat aus. Pflegebedürftige könnten also rund 23 Prozent sparen, wenn das Land die Kosten übernehmen würde. In der ambulanten Pflege ist das bereits der Fall, hier sind Pflegebedürftige weitestgehend von der Zahlung der Investitionskosten befreit.

Für die Forderung erhält der VDEK Unterstützung von der CDU im Landtag. „Wir brauchen einen Wiedereinstieg der Landesregierung in die Investitionsmittelförderung bei Pflegeheimen“, sagt der sozialpolitische Sprecher Volker Meyer. „Dies kann für erhebliche Erleichterungen bei den Pflegebedürftigen sorgen.“

Wie steht das Sozialministerium zu den Forderungen?

Auch der niedersächsische Sozialminister Andreas Philippi (SPD) hält eine Entlastung aller Pflegebedürftigen für absolut erforderlich. Insbesondere Menschen in Heimen müssten vor finanzieller Überforderung geschützt werden. Die Lösungen für das Problem sieht er aber auf Bundesebene. Die Mitte Juni vom Bundesrat bestätigte Pflegereform sei richtig, könne aber nur der erste Schritt sein, sagt Philippi. „Es ist zwingend, dass der Bund eine Pflegereform 2.0 auf den Weg bringt, um Pflegebedürftige und Angehörige spürbar zu entlasten. Es kann nicht sein, dass Pflege zum Luxusgut wird. Daher braucht es einen Deckel auf den Kosten der Angehörigen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aus Sicht des Sozialministeriums ist aber schon Besserung absehbar: Ab 1. Januar 2024 werde der Kostenanteil, den die Pflegeversicherung für Pflegebedürftige in vollstationären Einrichtungen leistet, um 5 bis 10 Prozent angehoben. „Dies bewirkt bei den Pflegebedürftigen eine konkrete Entlastung, auch wenn der Kostendruck auf die Pflegebedürftigen infolge der anhaltenden Inflation weiter groß ist“, so das Ministerium.

Lesen Sie auch

Die Preistreiber: Personal, Energie und Lebensmittel

Die Forderung nach der Übernahme der Investitionskosten in Pflegeheimen hält das niedersächsische Sozialministerium nicht für den richtigen Weg. Die eigentlichen Preistreiber lägen woanders: bei den massiven Kostensteigerungen für Energie und Lebensmittel sowie der flächendeckenden Bezahlung nach Tarif und die dadurch stark gestiegenen Personalkosten. „Hier ist der Bund gefordert, diese Entwicklung in den Leistungsbeträgen der Pflegeversicherung nachzuvollziehen“, so das Sozialministerium.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zudem würde die Übernahme der Investitionskosten stationärer Pflegeeinrichtungen zulasten der häuslichen Pflege gehen. Dem niedersächsischen Pflegegesetz zufolge soll allerdings die Stärkung der ambulanten Struktur im Vordergrund stehen. Damit werde der Wunsch vieler Menschen unterstützt, möglichst lange in der eigenen Häuslichkeit zu bleiben, so das Sozialministerium.