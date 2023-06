Es sollte ein Geburtstagsgeschenk für seine Schwägerin werden, doch das Einschreiben eines Stralsunder Rentners im Wert von 130 Euro kommt nie an. Die Deutsche Post erklärt: Bargeld sollte eher nicht verschickt werden.

Stralsund. Als eine „Sauerei“ beschreibt Hans-Ulrich Hensel den Verlust seines Einschreibens bei der Deutschen Post. Der 86-jährige Rentner aus Stralsund wollte seiner Schwägerin zu ihrem Geburtstag Ende April etwas Gutes tun und hat ihr 100 Euro in Bar und einen 30-Euro-Gutschein für Douglas per Einschreiben geschickt. Die Post kam jedoch nie in Schwedt an der Oder an.