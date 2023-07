Frau kommt bei Sturm im Emsland ums Leben – Todesopfer auch in den Niederlanden

Rhede. Während des Sturms ist eine Frau im Emsland am Mittwoch tödlich verletzt worden. Ein entwurzelter Baum stürzte auf die Fußgängerin in Rhede und begrub sie unter sich, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Frau, die mit ihrem Hund unterwegs war, erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Polizei und Feuerwehr sind vor Ort. Zunächst hatte es geheißen, dass es sich bei Todesopfer um einen Mann handelt.

Aktuell fegt Sturmtief „Poly“ fegt über Deutschland hinweg und bringt starken Wind und viel Regen. „Die Windstärken sind besonders an der deutschen Bucht und in Schleswig-Holstein sowie im westlichen Niedersachsen sehr heftig“, sagte die Wetterkontor-Meteorologin Britta Siebert-Sperl dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Nach ihrer Einschätzung sind im Norden und Nordosten Orkanböen mit einer Windgeschwindigkeit von über 130 Kilometer pro Stunde möglich.

Fernverkehr der Deutschen Bahn beeinträchtigt

Der Sturm führte teils zu Verkehrsbehinderungen. So fielen einige Fähren zur Nordseeinsel Pellworm und den Halligen aus, Bahnstrecken waren nicht regulär befahrbar. Bäume seien auf die Gleise zwischen Emden und Leer gefallen, sagte eine Sprecherin der Bahn. Die Störung auf der Strecke soll bis in die frühen Abendstunden dauern. Auf der Strecke zwischen Bremen und Hamburg brauchten Fahrgäste am Mittwoch ebenfalls Geduld.

Im Fernverkehr fallen ICE-Züge zwischen Frankfurt und Amsterdam über Köln aktuell aus. Auch Intercity-Züge zwischen Berlin und Amsterdam über Hannover sind betroffen und verkehren derzeit nur zwischen Berlin und Bad Bentheim.

Hamburger Feuerwehr verzeichnet rund 50 kleinere Sturm-Einsätze

Die Hamburger Feuerwehr verzeichnete während des Sturmtiefs in den Mittagsstunden mehr als 50 Einsätze. Es seien aber meist kleinere Einsätze gewesen - etwa Dachziegel oder Äste, die zu fallen drohten, sagte eine Sprecherin der Feuerwehr am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Auch ein Sprecher der Hamburger Polizei teilte am Nachmittag mit, es gebe noch keine größeren Sturmeinsätze. Seit 11 Uhr gilt im Norden eine Unwetterwarnung, sie sollte bis voraussichtlich 20 Uhr am Abend dauern.

Gleich zu mehreren durch den Sturm umgestürzten Bäumen auf der Autobahn 210 in in Schleswig-Holstein musste die Feuerwehr am Mittwochnachmittag zu Einsätzen ausrücken. „An den Stellen beispielsweise bei Schacht-Audorf oder Bredenbek geht es nur im Schneckentempo vorbei“, sagte ein Polizeisprecher. Betroffen sei die Strecke sowohl in Richtung Kiel als auch in Richtung Rendsburg. Bislang habe der Sturm aber keine größeren Schäden angerichtet.

Von Gerüsten, Bäumen und Stromleitungen fernhalten

Menschen sollen möglichst nicht vor die Tür gehen, Parkanlagen und Wälder meiden, heißt es vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Es sei wichtig, Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen zu halten.

Die Wasserschutzpolizei Mecklenburg-Vorpommern rät Sportbootführern und Wassersportlern angesichts der Sturmwarnungen, sich nicht in und auf der Ostsee oder den Binnenseen aufzuhalten.

Für Badende und Menschen auf dem Wasser sei die Wetterlage nicht ungefährlich, warnte die Polizei am Mittwoch in einer Mitteilung. „Also: Lassen Sie bis zur Wetterberuhigung die Boote festgemacht! Gehen Sie bei Gewitter oder Orkan nicht Baden und betreiben Sie keinen Wassersport!“

Ein Todesopfer in den Niederlanden

Auch die Niederlande ist am Mittwoch von einem heftigen Unwetter heimgesucht worden, dabei wurde mindestens ein Mensch getötet. Der Sturm „Poly“ erreichte nach Angaben des meteorologischen Instituts Spitzengeschwindigkeiten von 145 Kilometern pro Stunde, brachte schwere Regenfälle, entwurzelte Bäume, schleuderte einige von ihnen auf Hausdächer und zwang den Flughafen Amsterdam zur Absage zahlreicher Flüge. Der Eisenbahnverkehr im Norden des Landes wurde eingestellt.

In Den Haag starb eine Frau, als ein Baum auf ihr Auto stürzte, wie die Polizei mitteilte. In Amsterdam fiel ein Baum auf ein Hausboot in einer Gracht.

Meteorologen gaben für drei Provinzen Unwetterwarnungen heraus. In Amsterdam, Den Haag und Haarlem brach „Poly“ über den morgendlichen Berufsverkehr herein. Medien zeigten Bilder entwurzelter Bäume und von Trümmern, die der Sturm auf die Straßen wehte. Umgestürzte Bäume lagen auf Autobahnen verstreut. In Haarlem flog ein Baum auf eine Reihe Häuser, ein anderer erwischte in Den Haag eine Straßenbahn.

Rettungsdienste in der Provinz Noord-Holland, zu der auch Amsterdam gehört, warnten Bewohnerinnen und Bewohner per Push-Nachricht auf Handys, nicht ins Freie zu gehen, bis der Sturm vorüber sei. Die Behörden mahnten, Autofahrten nach Möglichkeit zu vermeiden. Der Flughafen Amsterdam Schiphol, einer der geschäftigsten Europas, teilte im Internet mit, der Flugverkehr werde womöglich bis zum Nachmittag stark eingeschränkt sein. Hunderte Flüge waren verspätet oder wurden gestrichen. Es wurde erwartet, dass der Sturm im Laufe des Tages nach Dänemark und Deutschland weiter zieht.

RND/AP/dpa