Audi viel zu schnell unterwegs: 29-Jähriger stirbt, 17-Jähriger schwer verletzt, Trümmerteile beschädigen Häuser

Nach einem Verkehrsunfall in Salzhausen im Landkreis Harburg musste die Feuerwehr in der Nacht zu Sonntag zwei junge Männer mit hydraulischem Gerät aus ihrem Audi befreien. Ein 29-Järiger starbt später im Krankenhaus, ein 17-Jähriger wurde schwer verletzt. Herumfliegende Trümmerteile durchschlugen Fenster und Dächer mehrerer Häusern. Auch der Strom fiel aus.

Salzhausen. Nach ersten Polizeiangaben war ein 29-Jähriger zusammen mit seinem 17-jährigen Beifahrer in einem getunten Audi A6 unterwegs, als sie mitten in der Nacht von Eyendorf nach Salzhausen fuhren. Gegen 03:15 Uhr, etwa 700 Meter im Ort Salzhausen, verlor der Fahrer bei hoher Geschwindigkeit auf der Eyendorfer Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Der Wagen schleuderte in einer leichten Rechtskurve nach links über den Gehweg, prallte gegen eine Mauer, fällte mehrere Verkehrsschilder, eine Straßenlampe und einen Stromkasten, bis er auf der Straße zum Stehen kam. Der Motorblock wurde in den Innenraum gedrückt.

Der Audi A6 muss mit hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Trümmerteile beschädigten mehrere Häuser in Salzhausen. © Quelle: joto

Die beiden Insassen waren in dem Wrack eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr mit hydraulischem Gerät befreit werden. Beide kamen mit schwersten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser. Wie die Polizei am Mittag bestätigte, erlag der 29-jährige Fahrer des Audis am Vormittag in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Herumfliegende Trümmerteile durchschlugen Fenster und Dächer von mehreren Häusern. In einem Schaufenster blieb ein Teil der Bremsen stecken.

Die Feuerwehr musste die beiden Insassen mit hydraulischen Gerät aus dem Wrack befreien. © Quelle: joto

Durch den herausgerissenen Stromkasten kam es in den umliegenden Straßen zu einem Stromausfall. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass der Unfall aufgrund deutlich überhöhter Geschwindigkeit passierte. Ein Gutachter sicherte zusammen mit den Beamten umfangreich Spuren. Die Polizei prüft auch Hinweise, dass die Insassen nicht angeschnallt waren. Die Eyendorfer Straße war bis in die Morgenstunden voll gesperrt.