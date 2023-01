﻿Volksinitiative will den Behörden das Gendern verbieten

In Hamburg will eine Volksinitiative gegen das Gendern in der Amtssprache vorgehen.

Eine Hamburger Volksinitiative will Behörden das Gendern verbieten. Die Initiatoren sind davon überzeugt, dass die Mehrheit der Bevölkerung inklusive Sprache unverständlich und unnatürlich findet und sie ablehnt. Sowohl in Hamburg als auch in Schleswig-Holstein gibt es viele kritische Reaktionen auf diese Anti-Gender-Aktion.

