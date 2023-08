﻿Eckart Noltemeier aus Schweringen betreibt acht Gastrostände auf matschigem Metal-Festival

Er betreibt acht Gastrostände auf dem weltgrößten Metal-Festival in Wacken. Das Wetter in diesem Jahr, sagt Eckart Noltemeier aus Schweringen, ist genau so wie zu seiner Premiere als Caterer 2015: nass und matschig.

Wacken, Schweringen. Seit Sonntag ist Eckart Noltemeier aus Schweringen in Wacken. Der 43-Jährige betreibt dort acht Gastrostände mit seiner Imbiss-Marke „Derbe Kost“. Unter dem Namen hat Noltemeier Food-Trucks und die Bar an der Weserfähre in Schweringen am Start. Auf dem weltgrößten Metal-Festival in dem kleinen Dorf in Schleswig-Holstein ist Noltemeier für die Bewirtschaftung des Wasteland-Geländes zuständig. Das Wetter kennt Noltemier nach eigenen Worten aus seinem ersten Jahr als Caterer in Wacken 2015.